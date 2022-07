Las bandas tributo que homenajean a grupos de éxito, lejos de perder tirón, siguen gozando del favor de un amplio sector del público. Como ejemplo tenemos a Queen Forever, que este sábado recala en Es Castell en uno de los eventos estrella del programa de fiestas de Sant Jaume. La cita será a las 21.30 horas (con Alkimia como artista invitado) en el parking de Calesfonts. Hablamos del show con Adrián Pujadas, el músico que sobre el escenario se mete en la piel de Brian May.

¿Cómo y cuándo nace Queen Forever?

—Pues fue hace siete años. Yo era fan de Queen y siempre estaba buscando bandas para poder tocar sus canciones. Así fue como me propuse formar un proyecto. Después de mucho buscar encontré a Tolo Sanders, que es nuestro Freddie Mercury. Al final montamos la banda y nos tiramos a la piscina, con mucho riesgo…

A la postre salió bien la apuesta.

—Sí, pero con mucho trabajo detrás, también por parte de la empresa de management. Mucho ensayo y también inversión.

¿Cuál diría que es el secreto del éxito de Queen?

—La banda en sí. La imagen que tienen, el sonido, el directo. Cada uno de ellos es icónico en su puesto. Y Freddie Mercury como el mejor frontman de la historia y la mejor voz, posiblemente. Luego está Brian May como uno de los mejores guitarristas de los 80. Y al final, también influye el montaje, la parafernalia… Todo lo que envuelve a Queen normalmente es algo especial.

Al hilo del nombre de vuestro proyecto, ¿podemos decir a estas alturas que Queen es un grupo eterno?

—Sí, por supuesto. De hecho, en nuestros conciertos vemos a gente mayor y también muy joven, incluso niños. Hay que decir que el éxito de la película estrenada hace unos años supuso un impulso para que las nuevas generaciones conozcan el grupo. Si te fijas, estamos hablando de una banda en la que casi todo son hits. Creo que Queen es el grupo con más hits y grandes éxitos de la historia de la música.

Tienen un repertorio tremendamente popular, de eso no cabe duda.

—Cualquier canción que te pueda nombrar ahora la reconocerías; la habrás oído por la radio, en un anunció de televisión o en una película. Hay pocos grupos que puedan llegar a ese punto y Queen es el único en que cada integrante tiene un número uno en las listas. Se han ganado ese derecho. Eran como cuatro músicos independientes dentro de un mismo grupo, pero con ideas muy diferentes cada uno. Y eso es lo que al final funcionaba, ya que creaba esa rareza que tiene Queen en cuanto a las armonías y sus voces. Eso los llevó a ser el mejor grupo.

Recuperar el repertorio de una banda así siempre es un valor seguro.

—Sí. Lo que más difícil nos resulta es escoger el setlist, porque hay tantos hits y el espectáculo ronda las dos horas. Hay que decir que a veces metemos alguna perlita por el medio, un tema menos conocido o popular para los fans más acérrimos.

¿Cuál diría que es esa canción con la que el público enloquece en directo?

— «Bohemian rhapsody» es una de ellas. Luego están «I want to break free», «We are the champions», «We will rock you»… Es que hay muchas. Suelen ser cerca de 26 temas los que tocamos en directo. Si me tengo que quedar con un par de ellos, posiblemente serían «Bohemian rhapsody» y «The show must go on».

¿Y su canción favorita?

—Para mí es especial tocar un tema que ellos no pudieron hacer en directo, «Two much love will kill you», que está dentro de «Made in heaven», el último álbum que Freddie grabó y se editó de forma póstuma. Me gusta lo que implica, la letra, el solo...

Para esta gira han escogido el nombre de un disco de Brian May, «Back to the light».

—Exacto. Queríamos dar significado a lo que ha ocurrido. Cuando May sacó ese álbum venía de una depresión por la muerte de su padre y Freddie y de una inactividad musical provocada por la situación. A nosotros nos ha sucedido algo parecido con el covid, hemos estado un año y medio parados. Ahora está siendo como volver a ver la luz al final del túnel.

¿Eclipsó Mercury a May y lo llevó a un inmerecido segundo plano?

—May fue quien montó la banda. Cuando llegó Mercury lo veían un poco inexperto y a veces descontrolado en la voz. Él puso la voz y la excentricidad en las actuaciones, pero yo considero que el sonido de Queen es de Brian May, con sus armonías de guitarras superpuestas. Evidentemente Freddie era un maestro con la voz y el piano. Lo que ocurre es que la gente tiende a ver a Queen solo como Mercury, y creo que se equivoca. Todos ellos, cada uno en su sitio, eran grandes compositores y grandes músicos.