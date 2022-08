El Festival Internacional de Cinema de Menorca, el FICME, celebrarà enguany la seva setena edició entre el 8 i el 12 de setemebre. Els espais elegits per a la projecció de les diferentes peces audiovisuals són el Castell de Fornells, el Parc des Freginal a Maó i els Cinemes Moix Negre a Ciutadella. Cinc llarmetretges i dotze curts són l’aposta del festival per reivinicar la necessitat d’una oferta de cinema sòlida durant tot l’any a l’illa i per consolidar-se com una plataforma d’impuls del talent balear.

Durant aquests quatre dies es projecataran fins a nou produccions de les illes, destacant «Desletargia», la primera pel·lícula del jove director menorquí Pep Salvador, que en farà l'estrena mundial. Les altres vuit peces seran curtmetratges creats per talent balear. A més, les projeccions estaran amenitzades per les actuacions musicals de Wanderlust i Guillem Sordevila, artistes menorquins. El compromís amb l'illa serà un eix clau d'una edició del festival que gaudirà, també, d'una clara presència de la temàtica social i la sostenibilitat. «Costa Brava, Líbano», de Mouina Aik, serà el llargmetratge que inagurarà el certamen i ho farà al Castell de Fornells. D'altra banda, «Mediterráneo», de Marçel Barrena, amb l'actuació de Dani Rovira, serà la peça que tancarà el festival.