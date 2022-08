El pròxim dimarts dia 9 d’agost tindrà lloc a l’IES Josep M. Guàrdia, a Alaior, un concert de presentació de «Fe de vida», un disc compost per 17 cançons amb lletra de Toni Farron i música de José Gibeli, que compta amb la participació de 17 cantants. Es tracta d’una producció musical sense ànim de lucre i a benefici de Caritas Diocesana de Menorca, tant en la venda de les 1.000 còpies del disc, que lletrista i compositor han lliurat a l’entitat eclesial, com també dels ingressos de la vetllada musical.

El repertori de les 17 cançons, amb els seus intèrprets, és el següent: «L’avi» serà interpretada per Joana Pons, «Nit de foc» per Nico de Bingaus Band, «No sé res de tu» per Maria Camps, «T’estim» per María Moreno; «Ses drogues» per Toni Farron i María Moreno amb la col·laboració de Toni Pons Carreras (trombó), «Na Maria i na Judith» per Miquel Mariano, «Barçola» per Simón Orfila, «Tu a ca teva i jo a ca meva» per Tomeu Penya, «Quatre estacions» per Rita Barber, «Nina» per Miquel Mariano, «Es moix» per María Moreno, «S’homo que fa olor de la mar» per Toni Farron, «Estel amb coa» per Eva Pons, «Drac i fades» per Joana Pons i Marta Pons, «Pescadors» per Simón Orfila, «Somiar» per Maria Camps i «Música és vida que passa» per Lola Navarro, Carmen Muntaner, Eva Muntaner, Regina Muntaner, Nico Guasch i David Moll.

A més, una quarantena de persones passaran al llarg del concert per l’escenari del ‘Guàrdia’, entre músics, veus i ballarines, a partir dels onze que actuaran durant tota la vetllada, que en alguna de les cançons seran fins a vint-i-cinc. Així, hi haurà els músics Moisès Pelegrí, Gerard Olives, Laura Pons, Sergi Martí, Pere Arguimbau, Álex Melo, Mariona Taltavull, Rubén Gibeli, Diego Riudavets, Marc Pascual i José Gibeli, a més sis membres del cor i deu del ballet.

Afició

Toni Farron és el nom artístic de Toni Pons Pons, un empresari hoteler d’Alaior, jubilat, i fundador del Royal Son Bou, que ha duit a terme aquest projecte discogràfic juntament amb el compositor José Gibeli que ha posat música a la lletra de Farron. «De sempre m’ha agradat la música, però amb la meva feina era impossible i en poder vaig començar a escriure poesia, trobant la millor persona quant a la música, José Gibeli, que va interpretar el que jo volia dir amb la lletra de les cançons i va enriquir-les encara més, d’açò fa quatre o cinc anys. Vam fer un altre disc anterior al d’ara en què cantava jo, però ara hem cercat intèrprets adequats perquè les poguessin cantar, són de l’Illa majoritàriament», afirma.

Les cançons de Toni Farron s’inspiren en la vida quotidiana i en les experiències personals o compartides al llarg dels anys. «M’he inspirat en fets de cada dia, que jo he viscut, que he vist o m’han contat, històries normals que poden passar a qualsevol persona. En el cas de «S’homo que fa olor de la mar», a na Macaret hi havia dos pescadors veterans, en Mevis Mareva i en Cadernera, un d’ells se’l va endur un cop de mar mentre estava pescant oblades i l’altre un dia va dir als seus amics que partia per sempre perquè es casaria amb una sireneta, aquell dia es va posar la roba dels diumenges, va agafar la barca i se’n va anar a casar amb la sireneta, mai més es va saber res d’ell», afirma.