La cantante y violinista Sharon Corr, que fue miembro de la exitosa banda de pop celta The Corrs, será la encargada de abrir la edición de este año del Splendid Festival en el Teatre Principal de Maó. La actuación tendrá lugar este jueves a las 21 horas.

La artista presentará su tercer álbum de estudio 'The fool and the scorpion', publicado el año pasado. Según explica Corr, las canciones de este disco forman parte de uno de los periodos más complicados de su vida y representan un viaje musical que se centra en el deseo de seguir adelante. Con influencias de Nick Drake y Joni Mitchel, refleja la musicalidad y talento de esta compositora.

Esta será la primera actuación de la cuarta edición del Splendid Festival. Completarán el cartel Joan Manuel Serrat (17 de agosto, 21 horas), que en el marco de su gira de despedida, 'El vicio de cantar', actúa en el campo de la UD Mahón.

Proseguirá Estrella Morente, (24 de agosto, 21 horas) y Marlango (30 de septiembre, 21 horas), en el Principal.