La família de Joan F. López Casasnovas, que va morir el passat 19 de juliol, ha organitzat un acte de comiat destinat als amics i a les persones que valoren la seva aportació cultural, social i política. Serà dissabte, a partir de les 19.30, a la pedrera de l’amfiteatre de Lithica. La seva vídua, Mercè Orleans, explicava ahir que no és un homenatge, que no correspon organitzar a la família, sinó un comiat entre amics, en un acte obert a tothom.

El record i la música

L’acte serà conduït per membres de la família que donaran pas a diferents intervencions. El record de la seva obra literària i el seu camí de poeta correspondrà a Francesc Florit Nin i Pere Gomila. La projecció exterior de Joan López la recordaran Rafael Ribó i Sara Casero. I correspondrà a Maite Salord i a Jaume Mascaró valorar el seu compromís amb el coneixement, l’ensenyament i la literatura.

L’acte, que s’espera que tengui una durada d’una hora, aproximadament, comptarà amb una part musical. Els cantants i compositors Maria Àngels Gornés i Guiem Soldevila interpretaran algunes peces, especialment aquelles que van musicar amb lletra poètica de Joan López Casasnovas.

Mercè Orleans comentava que «en Joan per a mi era poesia» i recordava com la literatura era un dels seus motors vitals. També ho era «la lluita contra les injustícies, i no hi havia causa petita que no el mogués a la resposta i al compromís».

La mort sobtada de Joan López, amb 69 anys, va causar un gran impacte a Menorca i una resposta molt nombrosa de reconeixement a la seva activitat intel·lectual i política des de la Transició.

L’acte de comiat se celebra el dia en què haguera arribat als setanta anys.