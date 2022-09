L’òpera arribarà al Teatre des Born de Ciutadella el 4 de març de 2023. Ho farà gràcies a una col·laboració amb el Teatre Principal de Palma, una simbiosi que s'ha donat a conèixer aquest divendres a la presentació de la XXXVII Temporada d’Òpera de l’espai mallorquí. L’obra escollida és «La Bohème», de Giacomo Puccini, que es podrà veure a Palma els dies 20, 22 i 24 de febrer.

Des del Teatre des Born qualifiquen aquest anunci com «un dels grans avançaments que ja ens promet el teatre de Ciutadella per a la primavera». Se suma així a les representacions d’òpera que cada any s’acostumen a oferir al Teatre Principal de Maó. El gerent Josep Marquès va expressar a la roda de premsa «la il·lusió i el repte que suposa per a un teatre de les dimensions des Born acollir una producció d’aquesta magnitud». També remarca el fet que aquest projecte «apuntala una proposta de programació compartida que sense l’aliança seria impossible portar a Menorca».

La presentació de la programació, aquest divendres a la capital balear. | Foto: Jaume Morey

«La Bohème» arriba amb una producció del Teatro Comunale di Modena, amb direcció d’escena de Leo Nucci i Salvo Piro. El director musical de l’obra serà Francesc Prat, el director habitual de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca. L’elenc per a la versió menorquina està format pels intèrprets internacionals Lianna Haroutounian, Andrei Danilov, David Menéndez, Tomeu Bibiloni, Manuel Fuentes, Marga Cloquell i Jorge Tello.

El Cor que acompanyarà la producció serà el Cor del Teatre Principal de Palma dirigit per Francesc Bonnín i, com a curiositat, per la funció de Ciutadella es crearà el Cor Infantil del Teatre des Born, especialment per a l’ocasió dirigit per la jove promesa Clara Enrich. Aquest cor es formarà amb una convocatòria oberta. Els acompanyaran els músics de l’OCIM.