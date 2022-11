La societat Històrico Arqueològica Martí i Bella, de Ciutadella, celebra aquest divendres el vint-i-cinquè aniversari de la fundació de l’entitat que presideix Carmela Sánchez, amb la inauguració d’una exposició retrospectiva de la feina realitzada durant aquest temps, un homenatge als diferents expresidents de l’entitat i una conferència sobre la integració dels captius ciutadellencs a Constantinoble.

La sala municipal d’exposicions del Roser acull aquest dimecres, a les 19 hores, la inauguració de l’exposició retrospectiva «SHA Martí i Bella, 25 anys vetllant pel patrimoni cultural de Menorca», que recull un resum de l’activitat realitzada entre 1997 i 2022, amb quatre línies d’actuació: investigació, defensa del patrimoni, divulgació del patrimoni i rehabilitació de béns etnològics.

La mostra recorre totes les activitats que s’han fet, en una exposició estructurada en els diferents apartats per tenir un cert ordre del recorregut. Una de les actuacions més mediàtiques es refereix a Punta Nati, racó on està exposada la placa del premi Hispania Nostra de Bones Pràctiques, que es descobrirà en aquesta exposició en l’acte d’inauguració. També és mediàtica la recuperació de la Farmàcia Llabrés, que té una sala específica per ella, i una altra sala per al grup Gibet sobre béns etnològics. «Les dues primeres capelles, la de l’esquerra i de la dreta, recullen les línies d’investigació, difusió i defensa. Al centre hi ha les taules amb els documents i publicacions, és un poc bolcar tota l’activitat que hem tingut. Crec que ha quedat una exposició bastant amena, hem posat moltes fotografies perquè hi ha hagut molta gent que ha col·laborat, no només socis», assenyala Sánchez.

Homenatge i conferència

A les 20 hores tindrà lloc a la sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic l’acte institucional commemoratiu amb l’homenatge als expresidents de l’entitat i la posterior clausura amb la conferència «Els captius de Ciutadella a Constantinoble, la integració en una societat d’Orient», a càrrec de Miguel Á. de Bunes Ibarra, professor de l’Institut d’Història del CSIC.