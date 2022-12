L’IME convoca el I Premi Pere Melis per a la recerca en l’àmbit de la lingüística i la sociolingüística, dotat amb 3.000 euros que són aportats per la família del que va ser mestre, escriptor i col·laborador del diari «Menorca».

La família de Pere Melis Pons (1924-2005) té la voluntat de perpetuar la seva memòria a través de la creació d’un ajut a la recerca que contribueixi a generar nou coneixement en les àrees d’estudi de Pere Melis i vol que aquest premi el convoqui l’IME, com a referent cultural i de recerca a Menorca. Per aquest motiu, aquest divendres es signa un conveni en el qual s’especifica que el premi està dotat amb una aportació, feta per la família, de 3.000 euros, dels quals 2.000 euros destinats al guanyador del premi i 1.000 euros per cobrir les despeses de la publicació del treball guanyador.

L’objecte d’aquest premi és promoure treballs de recerca que estudiïn qualsevol aspecte referit a la llengua catalana en relació amb Menorca. La finalitat del premi és generar nou coneixement en matèria lingüística o sociolingüística que tengui relació amb Menorca i fer-ne difusió entre la societat menorquina. Poden ser beneficiàries dels ajuts tant les persones físiques i jurídiques individualment o com agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica independent que hi concorrin en forma d’equip d’investigadors. Pel que fa a les persones jurídiques, és requisit necessari que no tenguin afany de lucre i que una de les seves finalitats principals sigui la investigació científica o la promoció o divulgació cultural.

Les obres que optin al premi s’han d’escriure en català i han de ser inèdites. Es poden presentar en paper (en aquest cas s’han de presentar cinc còpies impreses per una sola cara) o bé en suport informàtic, amb títol i signades amb pseudònim. Els originals han d’estar redactats en tipus de lletra Times New Roman cos 12 i a doble espai, amb les pàgines numerades, amb un mínim de 120.000 caràcters i un màxim de 180.000 caràcters. En el text de constar d’introducció i conclusions. A part del text, s’ha de lliurar un resum de màxim 100 paraules sobre el treball, que ha de ser totalment anònim, per la qual cosa s’han de seguir les indicacions de presentació de les obres com indiquen les bases del premi.