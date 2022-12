Un grup de socis de l’Ateneu de Maó està visitant aquests dies Algèria resseguint les petjades de l’emigració menorquina entre el segle XIX i XX al nord d’Àfrica.

L’expedició d’ateneistes, acompanyats i guiats pel professor Martí Carbonell, especialista en la matèria i gran coneixedor d’Algèria, està recorrent els principals indrets on s’establí la colònia menorquina i on més petjada hi deixaren. Han pogut visitar el poble de Fort de l’Eau, ciutats com Rouiba, Kouba i Ain Taya i comprovar en els cementiris colonials el gran nombre d’illencs emigrats. La ruta continuarà aquests dies coneixent Alger i el seu ric i desconegut patrimoni cultural.

Emigració

El 1830, França va conquistar Alger, un fet d’armes en què va utilitzar el port de Maó com a base intermèdia. Durant els següents vint anys, milers de menorquins van emigrar al país nord-africà, la majoria dels quals van ser homes que fugien de les quintes, però també famílies senceres van cercar un futur millor, fugint d’una Illa que en aquells anys va patir una important crisi econòmica.