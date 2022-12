El Patronat de la Fundació Menorquina de l’Òpera ha aprovat aquesta setmana en la seva sessió ordinària el programa de la 52a Temporada d’Òpera de Maó, que inclourà el 2023, com ja és habitual els darrers anys, un títol operístic, un concert líric i una conferència divulgativa relacionada amb el gènere musical.

D’aquesta manera, el divendres 2 de juny i el diumenge 4 del mateix mes s’ha programat l’òpera «I Puritani», del compositor italià del segle XIX Vincenzo Bellini, amb les veus principals del tenor Celso Albelo, que torna al Teatre Principal, en el rol de Lord Arturo; la soprano Ruth Iniesta, com a Elvira, i el baríton Davide Luciano, com a Sir Riccardo. Hi seran també els baixos Simon Orfila, com a Sir Giorgio, i Luis López, com a Lord Gualtiero, amb el tenor Pancho Corujo, com a Sir Bruno. Tots aquests intèrprets estaran acompanyats per les veus del Cor d’Amics de s’Òpera, dirigits per Cristina Àlvarez, i la música de l’Orquestra Simfònica de les Balears, sota la direcció musical d’Oliver Díaz i la direcció artística de Giorgia Guerra.

Concert líric

Pel que fa al concert líric de la nova temporada, es farà el 5 de novembre, i comptarà amb les veus del tenor Xabier Anduaga i la soprano lírica Zuzana Marková. Aquí intervendrà també la música de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, aquesta vegada, sota la batuta del director titular, Pablo Mielgo.

Finalment, la conferència divulgativa anirà a càrrec de l’humanista i divulgador musical Ramon Gener, qui torna a Menorca i en aquest marc, i que es farà al Teatre Principal de Maó el divendres 19 de maig. Tindrà lloc unes setmanes abans de l’estrena de l’obra «I Puritani», precisament, per ajudar a introduir aquest important títol, que protagonitzarà la nova temporada d’òpera menorquina.