Els teatres Principal de Maó i des Born de Ciutadella es vestiran de gala els pròxims dies 29, a les 20 hores, i 30, a les 21 hores, per acollir l’esperat concert de Cap d’Any a càrrec de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM), amb la mezzosoprano Helena Ressureiçao i la soprano Maria Camps, i la direcció de Francesc Prats, que donaran vida a «Les mil i una nits».

Des de fa més de quinze anys l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca protagonitza un dels esdeveniments més importants que conformen el panorama musical de l’Illa, en aquesta ocasió com a avantsala del 25è aniversari de l’orquestra dirigida per Francesc Prats, fundada per Joventuts Musicals de Maó l’estiu de 1998, que se celebrarà el pròxim any, segons assenyala el gerent de l’OCIM, Vicent Salvador.

El repertori està format per un programa anomenat «Les mil i una nits», inspirat en el recull de contes d’origen àrab que conté faules, llegendes i paròdies. Una part del referit concert està dedicada als valsos i polques dels compositors Johann i Joseph Strauss, tan identificats amb aquesta època de l’any. L’altra part està dedicada a la música per a duets de veus femenines, amb una música inspiradora que conta històries, amb àries d’òpera de Mendelssohn i Delibes, entre altres compositors, que despertaran en tothom l’esperit més romàntic, assegura Salvador.

Vessant social

L’OCIM recupera enguany, després del parèntesi obligat per les restriccions sanitàries a causa de la covid-19, el concert gratuït al hall de l’hospital Mateu Orfila que dia 29, a les 17.15 hores, interpretarà una selecció del programa. «És una part important de l’orquestra apropar la música als diferents sectors de la societat menorquina, com hem fet a la presó, a les escoles o en aquest cas a aquelles persones que no poden anar al concert», subratlla Salvador.

El concert de Cap d’Any ha despertat l’interès dels menorquins i a menys d’una setmana la gran majoria de les entrades ja estan venudes.