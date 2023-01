Menorca sencera ha sortit aquest dijous vespre al carrer per donar la benvinguda als Reis d’Orient. Ha estat en una nit que suposava el retorn a la normalitat, després de dos anys amb cavalcades adaptades a les circumstàncies per la covid-19. És així que, especialment els més petits de la casa, van aprofitar l’oportunitat per sortir a saludar Ses Majestats, abans que iniciessin una intensa jornada de feina per repartir per totes les cases, milers i milers de regals.

L’arribada dels Reis Mags es va produir entre les 18 i les 19.30 a tots els pobles. Allà on primer van arribar va ser a Maó. Ho van fer, com és habitual, per mar, iniciant al port un llarg recorregut, ja que van passar per gairebé tots els carrers, repetint la idea dels anys de pandèmia, per atracar al màxim la il·lusió a les cases.

És clar, l’itinerari va incloure el tradicional pas per l’Ajuntament, on Melcior, Gaspar i Baltasar van ser rebuts per la corporació municipal. Va ser allà que els tres reis van sortir a la balconada, per dirigir unes paraules a la gran multitud que omplia la plaça. «Ja en teníem ganes», exclamà el rei blanc, qui agraí la «paciència» dels darrers anys, «per entendre que haguéssim de fer malabarismes per poder-vos veure i fer-vos arribar regals». Per açò, «gràcies, gràcies, gràcies, per rebre’ns amb tantíssima alegria».

Els Reis Mags arribaren en vaixell al port de Maó | José Barber

I és que, afegí Melcior, «un somriure d’amor, un somriure sincer, és millor que qualsevol regal», de fet, «un somriure és el millor regal que ens podeu fer, a noltros i als vostres pares i mares, germans i germanes, avis i àvies», i a tothom en general.

El rei roig, en Gaspar, va avançar que, enguany, «no ens ha fet falta dur gaire carbó, sabem que sou fillets i filletes que us estimen molt i que estimau molt la vostra família, els vostres amics i amigues», i que «us esforçau cada dia i apreneu més amb l’ajuda dels vostres mestres». Així i tot, va incidir, «recordau que sempre podeu millorar, podeu ajudar un poc més a ca vostra, podeu ser més amables amb els vostres amics i amigues, podeu anar a veure un poc més als vostres avis i àvies, podeu aprendre un poc més», recomanà.

En nom de tots els maonesos, el batle, Héctor Pons, donà la benvinguda explicant als Reis que «hem preparat un recorregut més llarg, perquè hi ha molta gent que els espera i els vol veure». I és que, recordà, «l’any 2022 ha estat un any molt especial, ens hem pogut llevar les mascaretes, tornar a jugar junts, a abraçar-nos, a compartir molts moments i celebrar de nou les nostres festes que tant vam enyorar».

Els Reis d'Orient as Castell | J.B.T.

Pons entregà les claus de la ciutat als visitants màgics, però abans va aprofitar per llençar un missatge. Perquè «m’han dit que hem d’aprendre a valorar tot el que tenim», perquè aquí som afortunats, ells «coneixen situacions de moltes famílies que, injustament, pateixen la guerra o la misèria».

Ciutadella

A l’altra cap d’illa, la cavalcada va començar una hora més tard, però amb el mateix entusiasme de veure de prop als protagonistes. L’itinerari va començar del Pavelló Municipal i va transcórrer pel Camí de Maó, la Contramurada i Es Pins per arribar a l’Ajuntament.

La batlessa, Joana Gomila, es va referir a l’especial il·lusió dels fillets i filletes de Ciutadella, «aquest any més que mai», quan «seguim recuperant la normalitat, les abraçades i besades i el contacte humà que tanta falta ens fa».

«Us demanam, Reis d’Orient, que aquesta nit màgica, plena de somnis, d’innocència i il·lusions, ho sigui tot l’any, amb salut, pau, llibertat i fraternitat» per a tothom, d’aquí i de tot el món.

Els Mags a Ferreries | F.F.

Per la seva part, en nom del triplet reial parlà Gaspar, agraí la gran rebuda. «Ja podem tornar a veure els vostres somriures, en podem tornar a trobar», apuntà, tot fent una petició especial als més joves: «Us volem demanar, estimats fillets, filletes i joves, que deixen tantes pantalles i sortiu a jugar, a compartir espais i moments, i donar una mà d’ajuda a aquells que més ens necessiten».

Fets els parlaments, una comitiva reduïda es dirigí, primer fins a la Catedral, on el rei Baltasar recordà que fa «més de dos mil anys, una nit com avui, guiats per un estel al cel, vam arribar a una establia per conèixer el bon Jesús», a qui li «vam dur tres coses molt preuades: or, encens i mirra».

Després de demanar «ajuda per regalar solidaritat, companyonia, comprensió, per aquells que no en tenen», Ses Majestats van continuar el recorregut fins al Convent de Santa Clara.

Els Reis Mags a Fornells | M. Alzina

Poble a poble

Igual com a Maó, els Reis van arribar a les 18 hores as Castell, a les 18.30 hores ho van fer també per mar a Fornells, i a les 19 hores van fer acte de presència a Alaior i Sant Climent. Mitja hora més tard van començar els seus itineraris per altres pobles, com es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran. Però la tasca de Baltasar, Melcior i Gaspar encara no ha acabat. Aquest divendres dematí, ben prest, visiten Sant Lluís i Llucmaçanes, abans d’iniciar el camí de tornada cap a Orient.