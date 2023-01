El Consell insular, a través del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, ha publicat la licitació del contracte del servei per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius a béns integrants del patrimoni històric de l’Illa, per un import de 581.803 euros. L’objectiu final és mantenir la xarxa de monuments en les millors condicions per a les visites del públic.

Les empreses o professionals interessats poden presentar la seva proposta fins el 16 de gener a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat. Els treballs s’hauran d’organitzar de manera que les feines més molestes estiguin enllestides abans de Setmana Santa i que durant l’estiu els treballs siguin únicament de manteniment. Actuacions Les actuacions que constitueixen l’objecte del contracte són la neteja i control de la vegetació herbàcia i arbustiva dels jaciments arqueològics, els camins d’accés i els aparcaments; control dels esdeveniments, les accions vandàliques, les espoliacions, els enderrossalls de parets, etc., o de qualsevol imprevist que afecti els béns. Recollida d’escombraries i dels fems que hi puguin deixar els visitants o el públic en general, tant a les papereres instal·lades com als voltants dels béns; emblanquinada anual i manteniment sense vegetació de l’esquena d’ase de les parets que envolten els jaciments de Trebalúger, Son Mercer de Baix, Cala Morell (necròpolis), Biniac occidental, Torre del Ram, Son Bou, Toraixa i Son Catlar; mantenir en bon estat les barreres amb sistema antirobatori als jaciments de Cala Morell (necòpolis), Torre del Ram, Biniac occidental, basílica de Son Bou, Trebalúger, Son Mercer de Baix, Son Catlar i Sant Agustí i Supervisió i control per part d’un arqueòleg de les feines que s’hagin de fer als monuments, entre altres.