Si el reinado de la emperatriz Catalina II de Rusia es la era dorada universalmente reconocida de la armada rusa, entonces la guerra ruso-turca de 1768-1774 es su punto máximo indudable. Rusia no tenía salida al Mediterráneo desde Azov, todo el territorio del Kanato de Crimea era turco-otomano, por lo que su forma de acceder al Mediterráneo era desde el mar Báltico.

Con la declaración de guerra en 1768, los contornos de la expedición del Mediterráneo (o, el archipiélago) ya estaban delineados en detalle. Se asumió que la flota rusa enviada allí debería derrotar a la turca y luego al menos bloquear los Dardanelos, cortando así al Imperio Otomano en dos. Y como máximo, dejarle paso por el estrecho y el Mar de Mármara hasta Constantinopla.

Los barcos rusos debían tener su base, primero en los puertos amigos de Italia, Malta y Gran Bretaña/Menorca, y luego directamente en las islas griegas y en la Grecia continental.

Orlov en Menorca

En el verano de 1769, anticipándose a la llegada de la flota, Alexei Grigórievich Orlov, hermano de Grigori, favorito de Catalina II, estaba ocupado creando depósitos de alimentos y municiones en Livorno, Cerdeña y Port Mahón, tratando de adquirir locales y armar sus barcos, reclutando partidarios entre los griegos y los eslavos. A.G. Orlov estaba preocupado por la creación de un servicio consular ruso en Italia y las negociaciones con corsarios griegos que estaban listos para realizar operaciones militares bajo la bandera rusa. Contó con el apoyo del agente consular inglés John Dick en Livorno, en cuya casa residía habitualmente, y también lo propuso al griego Theodore Alexiano en Port Mahón.

Un miembro destacado de la colonia griega bien establecida en la isla. A.G. Orlov ya había contactado con Alexiano con una oferta para nombrarlo cónsul ruso en la isla, pero el teniente gobernador Johnston se negó a aceptar esta propuesta hasta que recibió instrucciones de su país. El gobierno británico se negó a aceptar cualquier nombramiento formal de un súbdito británico, Alexiano lo era, como cónsul ruso porque esto parecería justificar las acusaciones francesas de su parcialidad en la guerra, pero Alexiano continuó realizando negocios con los rusos en Menorca como particular.

Construcciones en La Mola

En los terrenos de La Mola, arrendados al Gobierno británico, de Teodoro Alexiano y a petición de A.G. Orlov, se construyeron almacenes para armamento y depósito de materiales, un hospital, una iglesia / capilla con un cementerio, además de huertos para cosechar verduras para los heridos y enfermos. Port Mahón en Menorca se convirtió en el baluarte de la flota rusa durante la campaña.

PLANO Nº 2 PORT MAHON – CAPE LA MOLA.

Teodoro Alexiano se había hecho súbdito inglés para poder explotar propiedades inglesas en Menorca, entre ellas Alforí de Baix, Son Camaró, Tirant, Villanova, La Mola, Salinas de Fornells, y además poder erigir una iglesia con su cementerio («Con motivo de practicarse, a últimos del pasado siglo XIX, excavaciones en el terreno que fue destinado a Cementerio griego, con el fin de levantar en él un edificio que sirviera de «Seminario de menores» fueron exhumados infinidad de restos humanos, evidenciando que fueron muchos los griegos que allí encontraron sepultura». «Revista de Menorca» año 1925 pág. 343) en donde un clérigo de su religión tuviera poderes amplios para ejercer sus funciones de bautizar, contraer esponsales, sepultar, según los ritos de la Iglesia griega. El clero de Menorca se oponía a ello. La iglesia se llamó de San Nicolás de Bari – El Taumaturgo, en la calle del Cos de Mahón, Unos meses más tarde, por razones que no están del todo claras, el gobierno británico decidió reconocerlo como cónsul.

La flota rusa

Cuando la flota rusa usó el cómodo y profundo puerto de Port Mahón, la isla pertenecía a Gran Bretaña y la corona británica, para mantener una alianza con Rusia contra Francia, temiendo el empeoramiento de las relaciones con Turquía y Francia, prohibió al teniente gobernador de Port Mahón Johnston, suministrar armas y municiones a la flota rusa, no obstante el gobierno británico hizo la vista gorda ante el reclutamiento de oficiales voluntarios en su país para la flota del ejército ruso. A las protestas del turco Reis Efendi, el gobierno británico respondió que a la juventud siempre le encantó pelear y que no había tal fuerza que pudiera mantenerse alejado de eso. Como potencia neutral, Inglaterra se negó a suministrar a la flota rusa armas de sus arsenales, pero no impuso una prohibición a la compra de armas a través de comerciantes ingleses, al igual que no prohibió a Rusia adquisición de buques de transporte británicos para sus tropas y para abastecer de municiones a la flota rusa. La importancia de Menorca en la historia de la expedición al Mediterráneo difícilmente puede subestimarse.

Pese a la negativa de facilitar ayuda militar en Port Mahón, el Gobierno británico recomendó al vicegobernador Johnston que les prestara «atenciones amigables», una orden que cumplió enviando las cartas del conde A.G. Orlov a Inglaterra incluidas en su propia correspondencia oficial, ayudando así a protegerlas del peligro de ser abiertas y leídas en Francia.

Expedición del Archipiélago

Fue una campaña y acciones estratégicas de la Flota Báltica Rusa en el Mar Mediterráneo (los principales eventos tuvieron lugar en el Mar Egeo o, como se decía entonces, en el «Archipiélago Griego», de ahí el nombre, en 1769-1774. Para ello se armó una flota compuesta de 5 escuadras. Un total de 20 acorazados, 6 fragatas y 27 barcos auxiliares con una fuerza de desembarco de 17.000 efectivos, que fueron saliendo gradualmente desde el puerto de Kronstadt en el Báltico.

En general, el 1er escuadrón del Archipiélago parecía bastante significativo, lo que, sin embargo, no negaba una serie de riesgos graves que amenazaban con enterrar toda la empresa. El primero de ellos fue el personal: los marineros rusos carecían de experiencia. El estado técnico de los barcos era igual de arriesgado: no probados en viajes largos, podían traer muchas sorpresas. Y finalmente, había un riesgo político: Francia simplemente no podía permitir que la flota rusa entrara en el Mediterráneo.

Spiridov hacia Port Mahon

El primer escuadrón al mando del almirante Grigory Alexandrovich Spiridov (compuesto por 7 acorazados: «Saint Eustathius», «Svyatoslav», «Three Hierarchs», «Three Saints», «Saint Januarius», «Europa» y «Northern Eagle», 1 barco de bombardeo «Thunder», 1 la fragata «Esperanza de la prosperidad» y 9 barcos auxiliares) se hizo a la mar el 25 de julio de 1769. Uno de los puntos de agrupación era Gibraltar, pero debido al hecho de que algunos de los barcos necesitaban reparaciones, Spiridov decidió continuar e indicar que el punto de reunión era Port Mahón. Y el miércoles 18 de noviembre (todas las fechas son según el calendario Juliano, que estuvo en vigor en Rusia hasta el 1918) el primero que llegó a la isla de Menorca fue el «St. Eustathius» de Spiridov. Este se dirigió a Cala Figuera en espera de la llegada del resto.

Spiridov escribe: «A principio de diciembre, 9 de nuestros barcos se habían reunido ya en el puerto de Mahón: ‘St. Eustathius’, ‘Tres Jerarcas’, ‘Tres Santos’’, ‘Saint Januarius’, ‘Esperanza de la Prosperidad’, ‘Flying’ y ‘Cartero’ y ‘Saturno’ y ‘Solombal’». Durante el viaje la escuadra tuvo muchísimas bajas por enfermedad o muerte. Hay una lista de 144 personas con nombre, apellidos, y fecha de fallecimiento, donde se lee: «En el hospital de Port Mahón entre el 22 de noviembre 1769 y 31 diciembre de 1770 (compilada por L. I. Spiridonova, Especialista Principal del Departamento de Apoyo de Información y Actividades de Exhibición de Rusia)», aunque la cifra depende de cada historiador. En el apéndice del informe del almirante G. Spiridov fechado el 26 de diciembre en Port Mahón, se muestra el siguiente número de muertos y enfermos en el escuadrón: 27 personas murieron en la transición de Kronstadt a Copenhague; en la rada de Copenhague murieron 27 personas, enfermas de 295 a 320; 47 personas murieron en la travesía de Copenhague a Hull; durante la estancia en Hull fallecieron 83 personas, enfermas de 690 a 720 personas; en el paso de Hull a Port Mahón y en este puerto, hasta el 26 de diciembre, fallecieron 208 personas y muchos enfermos. En total, 392 personas murieron durante la transición de Kronstadt a Port Mahón. Muy alta mortalidad.

Los navíos bajo el mando de Spiridov no partieron de Menorca hasta principios de febrero, después de que se les unieran algunos dálmatas y griegos de Morea, que iban a actuar como pilotos, llegando a la costa de Grecia y Porto Vitulo el 1 de marzo de 1770. Simultáneamente con el primer escuadrón, se formó el 2º Escuadrón del Archipiélago, que partió de Kronstadt el 9 de octubre de 1769, llegando para reforzar al escuadrón Orlov-Spiridov a principios de marzo de 1770. Estaba formado por cuatro barcos y dos fragatas, bajo el mando del Contralmirante Elphinstone. Estos recalaron en el Cabo de la Mola del Puerto de Mahón. El barco Tver que partió de Kronstadt se perdió en el camino.

Comenzaron los primeros enfrentamientos. Tras las primeras batallas de Morea-Peloponeso comenzaron a llegar barcos al Hospital de Port Mahón con enfermos y heridos: a finales de mayo de 1770, los heridos y enfermos, 300 fueron enviados allí desde Navarino en el «Esperanza de la Prosperidad» bajo el mando de A.V. Elmanov, donde fueron recibidos por el cónsul Theodore Alexiano También llegaron barcos para su reparación.

Siguieron llegando más barcos, en el 1773 vino a abastecerse el 3er. Escuadrón, que en unos días siguió camino de Grecia. Más tarde, hasta la salida de la flota en 1775, Port Mahón siguió siendo, junto con Livorno, el centro del movimiento de los miembros de la expedición del Archipiélago en el Mediterráneo Occidental. Seguían llegando heridos y enfermos a Port Mahón y barcos para reparar, Theodor Alexiano, en un mensaje a Spiridov el 10 (21) de agosto de 1773, informando de la gran cantidad de enfermos y a su vez curados en Port Mahón, hace una petición de aumento de sueldo para el doctor Ratz por el gran trabajo que realiza. También pide que le suministren uniformes nuevos, recién cosidos, para cuando sean dados de alta los curados, vestirlos correctamente. Desde el otoño de 1774, los acorazados «Chesma» y «Three Hierarchs», el barco de bombardeo «Molniya» y los transportes «Venus», «Saturno» y «Solombal» han sido reparados en Port Mahón. Al transporte «Solombal» Elmanov lo consideró incapaz de navegar en el Mar Báltico y lo dejó al cuidado del cónsul ruso para que una vez recuperados los enfermes y heridos que quedaban en el Hospital de La Mola, fueran repatriados a través del Mediterráneo.

En octubre de 1775, la Junta Naval Rusa recibió una carta del cónsul Alexander Alexiano de Port Mahón sobre la partida del contralmirante Elmanov con 4 barcos y 4 fragatas hacia el puerto de Portsmounth. Durante su estancia en Port Mahón antes de partir, tardaron casi un año, la emperatriz Catalina quiso que sus guardiamarinas aprendieran a realizar trabajos de reparación, correcciones en el aparejo de los barcos, escora y socavación, limpieza por debajo de la línea de flotación, picaduras y revestimientos. Trabajos que realizaron en el Astillero Británico de Mahón. Alexander había sucedido a su hermano mayor Theodoros como cónsul.

Demolición de los edicios

Una vez abandonaron los rusos el Puerto de Mahón, es muy probable que los edificios quedaran en desuso. No he encontrado más referencias a ellos hasta el año 1781, en que fueron derruidos los edificios para usarlos de parapeto para las baterías de morteros en el asedio a San Felipe y no se sabe qué ocurrió con los cadáveres de los enterrados en el cementerio. En la Asociación Necrópolis, Cementerios y Tumbas de Marineros Rusos opinan que los tiraron al mar con las «prisas» para construir la fortaleza. Hay referencias en la «Revista de Menorca» del año 1888 pág. 378: «Continúan trabajando… y bombas contra la batería las cuales han sido dirigidas contra el hospital ruso» (Pag.39 -19). «Trabajan en la nueva batería del hospital ruso» (pag.393, 24 noviembre 1781). «Descubren la batería del hospital ruso con 5 cañones» (RM Pedro Riudavets. año 1923. pag.112). «En la Mola también tuvo que trabajar la gente en derribar la iglesia de los rusos» (RM. 1934 pág. 265 - Sobre el Art.° 70). «No permitiendo que se demoliera la Batería que el enemigo estableció en el Hospital General Ruso» (Causa seguida al General Murray. P. Ramis). En numerosos planos y mapas del puerto de Mahón y La Mola, está escrito. «Ruins of Russian Hospital». «Hopital dèmoli». «Remains of a Russian Church and Hospital». «Hopital des Rus». «Hospital de los Rusos que se arruinó con su iglesia». «Russian Church and Hospital destroyed», etc.

