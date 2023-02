«La maleta» va de viatge. I no és viatge petit. L’obra de teatre per a tots els públics de la companyia menorquina Minúcia Teatre ha estat seleccionada per participar en el prestigiós festival Teatralia organitzat per la Comunitat de Madrid. Els actors Anselm Serra iJordi Pérez, dirigits per Anna Ros, oferiran així cinc representacions entre els dies 5 i 11 de març al Centro Cultural Pilar Miró de la capital, a la Casa de Cultura Carmen Conde de Majadahonda i a la localitat de Meco.

Anselm Serra explica que va ser a la fira de Vilafranca de Bonany (Mallorca) on «La maleta» va arribar fins als programadors de Teatralia, «és una bomba, esteim supersatisfets», sobretot perquè és molt complicat arribar a prendre part d’un festival d’aquest nivell dins el teatre infantil i juvenil, un àmbit en què hi ha una gran oferta d’espectacles. De fet, aquesta serà la primera vegada que actuaran a la Península. Per als integrants de Minúcia Teatre aquesta gran notícia «és un reconeixement a tot el que hem fet fins ara pel que fa a teatre familiar». En l’àmbit del teatre per als més joves, «La maleta» és la seva tercera obra, després de «Quina pescada!» i «Tatanka».Serra destaca que en aquesta ocasió han donat una passa més, especialment pel fet de disposar d’Anna Ros en la direcció. Teatralia arriba enguany a la seva edició número 27, convertit en un referent dins la Comunitat Autònoma de Madrid. Sense cap dubte, és un esglaó més al qual s’arriba per part de Minúcia Teatre, ja que es tracta d’un programa de molta qualitat amb companyies tant nacionals com internacionals. El viatge de «La maleta», però, no acaba a Madrid. Ja està programada una representació el proper 23 d’abril al Teatre des Born de Ciutadella i el 27 de maig al Festival es Barruguet d’Eivissa. L’obra és un viatge vital d’un dels dos personatges, el representat per Anselm Serra, amb molt poc diàleg però carregat d’emocions i girs que sorprenen al públic.