L’Ajuntament de Ciutadella ha adjudicat tres noves actuacions a la Biblioteca Pública Municipal. Uns treballs que està previst que finalitzin els pròxims mesos i que ajudaran a oferir un servei més còmode, tant pel que fa als usuaris, com també al personal que treballa en les instal·lacions.

La inversió prevista és de 29.712 euros, i s’afegeix a altres que s’han duit a terme al llarg de la present legislatura.

Les millores

La biblioteca comptarà prest amb una bústia de devolucions per a llibres. Serà d’acer galvanitzat i disposarà d’un sistema basculant que permetrà l’entrada de lliures, sense risc de sostracció des de fora.

Quant a mobiliari, s’instal·larà un taulell nou a la planta baixa, per al públic infantil i amb capacitat per a una persona i un espai central adaptat per a usuaris amb mobilitat reduïda. També es renovarà el taulell del primer pis, el qual serà igualment accessible i tindrà capacitat per a dues persones.

A la sala central de la primera planta, a la zona del passadís i a l’espai reservat per als ordinadors, es col·locaran taules adaptades i cadires noves, i a l’espai infantil s’hi ubicaran dues butaques infantils, així com un banc de 3,2 metres, amb seients, respatller i lateral amb coixins.

La Biblioteca de Ciutadella farà un pas més cap a la sostenibilitat, gràcies a la substitució de lluminàries i la implantació de leds. És així que es millorarà l’eficiència energètica amb llums de sobretaula d’accionament per sensor, i es retiraran les antigues llumeneres del sostre i els fluorescents, per a col·locar-hi llums de tecnologia led.

Altres actuacions previstes

Una altra intervenció prevista per aquest any, és la instal·lació d’una porta automàtica a l’entrada principal. En aquest cas, el procés de licitació encara s’ha d’iniciar, per a un projecte que té com a objectiu fonamental la millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici.