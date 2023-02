Kiev Portella, qui va aprendre piano durant els primers anys d’estudi de l’instrument al costat del virtuós Ramon Coll, desaparegut el passat 16 de gener amb 81 anys, i com el primer, nascut a Maó, oferirà diumenge dia 26 de febrer a les 12 h una conferència basada en la relació professional i personal que va mantenir amb el seu professor i mentor. Amb el títol «Ramon Coll, una vida per la música», aquesta xerrada té primer com escenari la Biblioteca Pública de Tarragona, aquest dijous. Aquí, al seu Conservatori, és on Portella, nascut el 1974, amb una important carrera també com a concertista a Espanya i diversos països d’Europa, treballa des de 2006 com a docent.

A l’Ateneu de Maó, la mateixa xerrada sobre la figura del virtuós del piano que fou Ramon Coll, un dels músics menorquins més reconeguts i de més prestigi, Medalla d’or de la ciutat que el va veure néixer i Creu de Sant Jordi a Catalunya, ha tingut l’impuls de Joventuts Musicals, a través de la seva presidenta, Júlia Pascual. Portella ja du uns anys treballant en cicles de conferències destinades a pianistes i al món que envolta l’instrument, tant en aquest espai com a Tarragona. Arran de la mort, fa un mes, del pianista Ramon Coll, amb qui compartia un fort vincle, com alumne i de sòlida amistat després, aquesta xerrada va esdevenir prioritària.

L’important d’aquest tipus de conferències, que han despertat sempre un gran interès, és, per damunt de tot, la música, explica. Però aquesta és molt especial i té un rellevant component emotiu i biogràfic. Ramon Coll va començar a escoltar a Kiev Portella quan aquest estudiava segon de piano a Maó. Va tutoritzar les seves classes i va fer de mentor, impulsant la seva sortida per continuar els estudis, el grau superior, al Liceu de Barcelona. En aquesta època, quan Kiev Portella tenia 21 anys, Ramon Coll va obrir al jove músic les portes de casa seva, amb la seva família, i s’hi va instal·lar com a estudiant. «Jo vaig viure in situ fins on arribava la seva passió per la música», diu Kiev Portella. El mestre el va acollir a la seva llar, al poble de Sant Pere de Vilamajor, província de Barcelona, el mateix lloc on va morir el passat dia 16 de gener, en companyia de familiars i amics, i entre els quals hi havia Kiev Portella, qui mai va deixar de visitar-lo i compartir audicions i tertúlies musicals. Coll el considerava el fill que no va tenir (a la seva descendència hi ha filles). I per Kiev, Coll era com un pare, un altre pare. Ho manifesta quan diu «Me n’adon ara de l’important que era que en Ramon sempre fos allà per comentar-li qualsevol tema musical». I incapaç d’enumerar les múltiples coses que va aprendre al seu costat, com la disciplina, estructura o coherència musical, es refereix a ell com un puntal per a la música clàssica.

Estiu de 1992, en un concert on van participar Ramon Coll i Kiev Portella.

La història d’aquests dos músics té però un moment anterior. És el concert que Ramon Coll va fer en record del seu propi pare, violinista, concertino de l’Orquestra Simfònica de Balears, a l’Auditori de Palma, on just després de la mort del seu progenitor es va haver d’enfrontar al piano a la marxa fúnebre de Chopin.

Era devers 1985, i Kiev Portella, amb 11 anys, el va escoltar amb la família. Va ser transcendental, perquè a partir d’aquí va començar a estudiar piano. Posarà un tros d’aquesta obra a la conferència; si l’emoció li permet, amb la mort tan recent. I altres vídeos de Ramon Coll tocant; preludis de Rakhmàninov o el primer de Brahms que ell havia tocat amb la Simfònica de Balears, així com un concert al Liceu, l’any 2002, amb la Filharmonia Orquestra, una de les més prestigioses del món.

Kiev també destaca de Ramon Coll la seva humilitat, en parlar d’ell com el músic que en va tenir prou amb la música que feia i que no va necessitar mai cap tipus de reconeixement. En veim mostra també en l’alumne, quan, treient-se mèrit, diu que Ramon Coll va fer també de mentor d’un parell més de joves pianistes. Però aquell «professor exigent» no hi ha dubte que va creure en Portella. I ell li professà una autèntica i sincera devoció: «no hi ha relleu possible per aquests tipus de pianistes», afirma.

Dia 13 de maig, l’homenatge serà amb l’instrument: Kiev Portella i la filla de Ramon Coll, Esther Coll, professora al Conservatori de Palma, tocaran a quatre mans a l’Orfeó Maonès peces tocades amb el seu pare.