El realitzador menorquí Dani Seguí Florit, i el seu curtmetratge d’animació «Diari d’un operador cinematogràfic», ha obtingut al Festival de Màlaga la Biznaga de Plata del premi del públic. Un èxit més d’aquest treball, que ja n’acumula sis i que s’ha guanyat el dret a aspirar a un Goya.

El curtmetratge de Seguí, un homenatge al seu avi, Tiago Florit, que va ser projeccionista del Teatre Principal de Maó durant molts anys, competia en la secció oficial «Animazine», juntament amb altres deu peces.

Des de la ciutat andalusa, el cineasta expressava a «Es Diari» la seva alegria per un premi a «un projecte molt personal, la història de l’avi, perquè no es perdés i que tothom sabés qui és». Ho deia Dani Seguí del seu vuitè curt, el primer d’animació tot i ser professor d’aquesta especialitat.

«Si tot va bé, el curt podrà ser seleccionat per als Premis Goya». És a dir, després d’haver obtingut distincions com els premis al millor curtmetratge documental al Festival K-lidoscopi (Cullera, València), al Daroca & Prision Film Fest (Daroca, Saragossa) o al Festival Europeo de Cortometrajes de Villamayor (Conca), com a millor curt animat documental al Film Fest En Serio de Bogotà, o com a millor curt d’animació als Premios Oriana, amb la menció especial Frenesí (Unión del Valle), també a Colòmbia.

Festivals

La participació en el Festival de Màlaga fa que «Diari d’un operador cinematogràfic» vagi camí «cap a les cinquanta seleccions en festivals», una fita que destaca la bona qualitat de la cinta.

De fet, és fruit del confinament durant la pandèmia, que va proporcionar a Seguí el temps necessari per capbussar-se en un projecte que tenia al cap, però que no havia pogut concretar.

«És un curt molt íntim, però que va tenir un procés complicat, amb molta feina», per açò el premi esdevé «molt emocionant» per a l’autor, qui abans de saber que seria premiat, ja valorava com «un èxit haver estat seleccionat per aquest festival».

En la secció de curtmetratges «Animazine», el premi del jurat surt de la mitjana entre el vot del públic assistent a la sala i el jurat popular de la secció, integrat per Francisco Luis González, Alicia Claros de Luna, Pedro Manchado, María José Caffarena y Francisco Hurtado.

Per altra banda, en la Secció de Curtmetratges de Màlaga, la Biznaga de Plata al Millor Curtmetratge ha estat per «Amanece la noche más larga», de Lorena Ares i Carlos F. de Vigo, i el premi al millor curt de ficció se l’ha enduit «Anticlímax», de Néstor López i Óscar Romero.

El premi al millor curtmetratge documental, d’animació o d’experimentació ha estat per a «Retape», de Víctor Marín, i la Biznaga de Plata Premi del Públic l’ha guanyat «La acampada», d’Afioco Gneco i Enrique Cervantes.

Quant a llargmetratges, «20.000 especies de abejas», de Estíbaliz Urresola, ha guanyat la Biznaga d’Or a la millor pel·lícula.