Divendres es va estrenar «Lokus», el text de l’escriptor Ponç Pons, interpretat per la companyia Quins Coverbos!, dirigida per Damià Moll, a l’Auditori de Ferreries. L’obra ha aconseguit un ple absolut durant els tres dies que es representarà aquí, amb les entrades esgotades. Una comèdia per riure i per plorar, sobre el gran teatre de la vida, genialment interpretada, i amb aquests actors destacats, els protagonistes: Manel Soldevila i Pepe Arguimbau.

Una obra que no deixa indiferent, amb el gran teatre de la vida, sobre el pes que pot ser viure davant adversitats o el fet d'envellir, i amb el paper que té l'amistat per sobreviure de rerefons. Una obra molt ben treballada, amb Asun Pons com ajudant de direcció, i que tot i l'existencialisme o l'absurd en els quals està, en part, basada, propicia prop de dues hores de rialles. Divendres, l'autor d'aquesta peça de teatre, Ponç Pons, va ser a l'estrena i va poder rebre directament els aplaudiments des del pati de butaques.