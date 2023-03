La Sala Albert Camus, de Sant Lluís, oferirà un total de dinou activitats culturals entre els pròxims mesos d’abril i juny, amb una forta presència de la cultura local, entre el que destaca la interpretació del tradicional cant pasqual del Deixem lo dol.

Aquest dissabte dia 1 d’abril comença la programació de la segona temporada regular de la Sala Albert Camus, amb la representació de «José Mari», a càrrec de Cultural-ment Produccions, que continuarà amb un ventall d’activitats diferents, en què destaquen les de producció local, amb la interpretació del Deixem lo dol (9 d’abril), el concert de la Gwent Charity Brass conjuntament amb els alumnes de l’Escola Municipal d’Ensenyament Artístics (10 d’abril), a més diferents seccions de la referida escola municipal, com dansa (2 i 3 de juny) i música (9 i 10 de juny), i la representació de «Vamos a contar mentiras», a càrrec de Talia Teatre (17 de juny).

El segon trimestre artístic de la Sala Albert Camus contempla la continuïtat de dos cicles de cinema iniciat a la primera temporada. Es tracta de «Rostros de la Francia contemporánea», que projecta pel·lícules franceses en versió original, i «Cinema participatiu», que ofereix grans clàssics de la història del cinema que han estat elegits per votació popular, com és el cas de «Billy Elliot» i «Cinema Paradiso».

Trobades

L’espai cultural de Sant Lluís acollirà enguany les IV Trobades Mediterrànies Albert Camus, concretament els dies 29 i 30 d’abril, amb el lema «Els llocs del món». També es pren part a la Festa de la Primavera prevista pel cap de setmana del 21 al 23 d’abril, amb la programació de l’obra «Tèntol», i de l’espectacle de dansa «A solo for Society», a càrrec de Sao Castro i Antonio M. Cabrita.