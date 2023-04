La companyia de teatre La Trup està treballant en un nou projecte artístic que pretén preservar la memòria emocional dels familiars dels presidiaris republicans a partir de les cartes que aquests van enviar-los des de la penitenciaria de la Mola i altres presons durant els primers anys del franquisme. El projecte d’investigació compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i la representació de l’obra està prevista per al 2024.

El director de La Trup, Sergi Marí, assenyala que fa uns sis anys va ser convidat a Almansa en un projecte per a la recuperació de la memòria democràtica, a partir de les cartes de presoners republicans enviades als seus familiars en què s’acomiadaven davant el seu imminent afusellament. Fa un parell d’anys va decidir afrontar un projecte similar, amb el nom de «Cartes des de la Mola», amb les cartes que els presidiaris republicans van remetre als seus familiars, alguns per acomiadar-se per sempre i altres que van poder salvar la seva vida.

En aquest sentit, Sergi Marí, afirma que «Hi ha un element que jo crec que és important i que el teatre pot reflectir que no poden fer els arqueòlegs ni els historiadors que és la memòria emocional, aquesta part íntima i familiar que aquestes cartes representen. Les cartes van anar de la Mola i altres presons, mentre estaven tancats acomiadant-se perquè els anaven a executar, a les famílies, que les van guardar i van quedar en calaixos, silenciosos, i viudes amb fillets van haver de pujar una família en un context econòmic molt difícil en general, perquè la postguerra va ser dura, a més de forma particular, perquè eren famílies assenyalades. Aquí hi ha unes històries íntimes que no estan damunt la primera plana de la recerca històrica, és una mica una història secundària, bàsicament femenina, però que té molt de valor emocional perquè la recuperació de la memòria sigui completa, que no sigui només de fets i ciència històrica sinó també de reconeixement de la duresa i la dificultat emocional que van viure especialment aquestes dones».

Recerca

El grup de teatre La Trup compta en el treball de recerca amb la col·laboració dels historiadors Josep Portella, que ha aportat informació, i Miquel López Gual que treballa en la recuperació dels testimonis orals dels familiars dels republicans represaliats.