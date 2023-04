Nova Editorial Moll acaba de publicar l’última novel·la de l’historiador, escriptor i jurista Josep Maria Quintana Petrus (Alaior, 1950). Amb el títol de «L’afortunada Vida de Martí Olivar», Quintana fa un relat de ficció documentat al segle XIX a partir d’un personatge, empresari d’èxit i polític, a qui la seva ambició el du a aconseguir tot allò que somiava. I qui, com molts altres menorquins a l’època, va decidir cercar la fortuna a l’altra banda del món. Com Cuba, terra promesa sota domini espanyol en aquell moment; convertint-se en un dels darrers senyors de l’esclavatge. Amb el preu, però, que en el tram final de la seva vida, mirarà enrere sense esquivar els records dolorosos de la seva desesperada cursa cap a l’ascens social i el passat fosc.

Josep M. Quintana, demostrant al llarg de 280 pàgines el seu domini de la novel·la històrica, ens submergeix, per tant, en els clarobscurs del segle XIX. Ho fa a partir d’un viatge per diferents escenaris geogràfics, com el Carib, l’Àfrica negra, Anglaterra o Cadis. L’editor, Tomeu Canyelles, es refereix al tema recurrent en l’escriptor de la fugida cap a noves vides de menorquins, en aquest llibre, la d’un al·lot que surt de Maó. I com ho fa aquí aconseguint traçar, amb el relat, un itinerari per diferents parts del món. Destaca, en aquest sentit, la pulcritud de l’escriptor a l’hora de buscar dades i la profunda recerca investigant en la història, tal com Quintana ja havia demostrat en obres anteriors. Ho explica recalcant la importància que té conèixer el passat abans d’escriure ficció. L’autor, de fet, aprofundeix bé en aquesta temàtica del segle XIX a les Illes Balears, on ascendeix el personatge, i fent un retrat polític precís de l’època.

Rerefons psicològic

El rerefons de l’obra, que ningú no pot fugir del seu passat, arrodoneix aquesta novel·la històrica, introduint els aspectes de novel·la psicològica. El personatge Martí Olivar construeix part del seu ascens social a partir del patiment de persones que no eren tractades com a tal, sinó com a mercaderia. És així que Quintana s’endinsa en un moment decisiu de la història contemporània com és l’abolició de l’esclavitud, explica Canyelles. Per tant, si aquesta novel·la demostra alguna cosa és com les persones no poden fugir del seu passat, per molt que l’ocultis o malgrat el prestigi públic assolit. L’homogeneïtat de l’obra de Josep Maria Quintana es fa palès en l’estructura, amb un desenllaç ben dosificat i que manté la intriga fins a gairebé al final. L’editor ho diu expressant la satisfacció de treballar «amb aquesta matèria primera», destinada a ser una de les novetats destacades d’aquest Sant Jordi literari.