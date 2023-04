Con un programa aún pendiente de cerrar, Menorca se prepara para rendir homenaje a Josep Mascaró Pasarius (1923-1966) en el año del centenario de su nacimiento. «Una figura polifacética y entregada a la cultura de Menorca», recuerdan desde el Institut Menorquí d’Estudis, entidad que lidera la reivindicación de su figura.

Nuevas publicaciones, una web dedicada a su persona con información aportada por la familia, exposiciones, charlas, mesas redondas. Esas son solo algunas de las actividades de un programa al que se han adherido una decena de entidades de la Isla.

Además del IME, han confirmado su participación en el Any Mascaró Pasarius el Consell Insular, el Consistorio de Alaior, el Centre d’Estudis Locals d’Alaior-Revista Ull de Sol, el Cercle Artístic de Ciutadella, el Ayuntamiento de ese municipio a través del Museu Can Saura, el Museu de Menorca, la Biblioteca Pública de Maó, el Ateneu de Maó, el Grup Filatèlic de l’Ateneu, el semanario «El Iris» y el Arxiu d’Imatge i So de Menorca.

Una iniciativa entre cuyos propósitos destaca el de intentar dar más visibilidad a la figura de Mascaró Pasarius entre la población más joven. Hasta la fecha se han cerrado cerca de una veintena de actividades.La primera que tiene fecha confirmada por el momento es la del 14 de este mes en el pueblo natal del homenajeado, Alaior. Allí, la Sala de Cultura de Sant Diego (20 horas) acogerá la presentación de la página web.

De formación autodidacta, Mascaró Pasarius trabajó en ámbitos culturales tan diversos como la cartografía, la toponimia y la onomástica, la búsqueda de yacimientos arqueológicos, la edición de mapas, la fotografía o en documentales para TVE, entre muchos otros proyectos.

Entre los actos más destacados para este año figura una exposición itinerante sobre el homenajeado a partir del mes de septiembre así como la celebración de charlas populares y excursiones. Su figura también será el centro de las XIX Jornades de Patrimoni de Menorca.