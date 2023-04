El Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca ha desenvolupat, al llarg del curs 2022-2023, una intensa activitat musical i pedagògica, amb la finalitat de visibilitzar la gran tasca en les diferents poblacions de l’Illa, segons informa la directora del centre, Mar Vidal.

El programa «El Conservatori amb les escoles» s’ha desenvolupat a partir del segon trimestre del curs i ha comptat amb la realització d’un total de divuit concerts pedagògics a càrrec dels professors del Conservatori, als que han tingut accés els alumnes de 7 a 11 anys de catorze escoles de l’Illa.

Els referits concerts s’han duit a terme tenint en compte les diferents famílies d’instruments. Així, «Dies de festes a Menorca» ha anat a càrrec dels professors de vent-metall; «El vent-daval dels animals», dels de vent-fusta; «Jugam a la corda», dels de corda; i «Jugam amb Bizet», dels de piano.

La clausura d’aquest programa pedagògic tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril, amb un concert final que es celebrarà simultàniament a Maó i Ciutadella, de 10 a 13 hores, en què participaran de nou els professors, amb tallers musicals, concursos i un sorteig de bons per efectuar compres en establiments musicals.

Concertística

A més de l’activitat pròpiament pedagògica, el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca també es caracteritza per un vessant més professional o concertístic. Una d’aquestes activitats ha estat el concurs de joves solistes, en el qual tres alumnes del Conservatori van guanyar el dret de tocar com a solistes en l’orquestra i la banda. Així mateix, s’ha de destacar l’exitosa participació de l’alaiorenc Toni Pons Carreras (trombó), que va guanyar un concurs autonòmic i, com a representant de Balears, va participar en el concurs nacional d’intercentres. També s’ha participat en el concert de música antiga a la Catedral de Menorca.

Per altra banda, Vidal també subratlla la dinàmica de les agrupacions, com la Banda i l’Orquestra Simfònica. Quant a la Banda, ha fet una gira per Alaior, Ferreries i el pròxim dia 20 actuarà, juntament amb la Banda de Binissalem, as Migjorn Gran. Per la seva part, l’Orquestra Simfònica actuarà el pròxim dia 5 de maig, amb dues orquestres del Conservatori de Binissalem, al Teatre des Born.