Alaior acull aquesta setmana la celebració del Dia del Llibre amb una programació d’actes especial dirigida a tots els públics que inclou, entre d’altres, contacontes, laboratoris de lectura, presentació de llibres, tallers creatius i actuacions musicals d’entrada gratuïta. L’activitat central, la Fira del Llibre, tindrà lloc el dissabte 22, de 10 a 20 hores. Aquest any es trasllada al Pati de sa Lluna, on durant tot el matí tindran lloc diferents activitats complementàries per amenitzar-la.

Tot i així, la programació arrenca aquest dimecres a les 18 hores amb un contacontes sota el nom «Contes Salats» a càrrec de Raquel Andrea Oyamburu. Continua el dijous amb un laboratori de lectura que s’ha organitzat a les 17 hores a LOAC, Alaior Art Contemporani, sobre àlbums il·lustrats relacionats amb l’art. El mateix dijous, però a les 18 hores i al Pati de sa Lluna, es celebrarà un glosat a càrrec de Soca de mots, Carles Minuchín i Javier Juaneda, organitzat pel Club de Jubilats d’Alaior. Presentació de llibres Les presentacions de llibres s’encetaran el divendres 21. El periodista i escriptor Lluis Vergés presentarà «Por los bosques» a les 20 hores al Centre Cultural Convent de Sant Diego. Aquí mateix, però el dissabte 22, a les 19.30 hores, Josep Maria Quintana presentarà «Les màscares del jo». Val a dir que durant tot el dissabte, dia de la Fira del Llibre, hi haurà tallers creatius de roses (11.30 hores) i de goma eva (17 hores). També una presentació d’un gegant (12 hores) i una actuació musical de Pep Gener (12.30 hores). A les 18 hores hi haurà una representació teatral i lectura de fragments literaris.