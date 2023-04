«Está quedando un cartel de auténtico lujo», avisan los organizadores del Cranc Illa de Menorca Festival, que hará vibrar Es Claustre de Maó y el Akelarre del 21 al 24 de septiembre. Tras la primera tanda de confirmaciones que anunciaron hace unos meses, en las que se incluía a Nada Surf, Belako, La Paloma, Enamorados, Sandré, Por Las Noches y Alanaire; han dado a conocer nuevas incorporaciones encabezadas por _juno, el dúo musical que forman los artistas Zahara y Martí Perarnau, más conocido como Mucho. Aunque distinguidos por sus carreras por separado desde hace años, juntos irrumpieron en el panorama musical durante 2020 con el álbum «_BCN626», un compendio de diez canciones con el que demostraron la buena sintonía que existe entre ambos. El pasado febrero llegó su continuación, «_BCN747», un nuevo alarde de compenetración entre los dos talentos que deriva de sus viajes por ciudades como Santiago de Chile, Londres, Ámsterdam, Ciudad de México o Los Ángeles.

Al de _juno se suman otros proyectos que formarán parte del Cranc Illa de Menorca Festival, que este año celebra su séptima edición. Es el caso de Crocodiles, que da nombre a una de las bandas más veteranas de la escena californiana que lidera el dúo de San Diego formado por Brandon Welchez y Charles Rowell. Desde su aplaudido debut «Summer Of Hate» hasta el reciente y elogiado «Upside Down in Heaven», han ampliado su familia artística en directo con miembros de formaciones tan reconocidas como Blank Dogs, The Slits, A Place To Bury Strangers, Cat Power y Dum Dum Girls.

Artistas de Balears

La programación también incluye la participación de The Cicely Satellites, conocidos anteriormente como Satellites. Los de Palma, tras revelar su obra «Our Very Dark Brigthness», hicieron las maletas a Londres y ahora regresan con nueva formación y nuevas canciones, como «I’ve Been Dying For A Kiss» y «Rendiu-vos». De Balears son también las dos últimas incorporaciones. Por un lado, Barrera, que se encuadra en la corriente bautizada como Nuevo Sonido Balear germinado por Orden Mundial, POU y Pena Máxima. Por otro lado, Black Sea Deluge, con el madrileño Gurri Campuzano y el sudafricano Gareth Hall, ambos afincados en Palma y con la mirada puesta en el garage rock de tintes electrónicos.