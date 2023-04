Bernat Carreras i Seguí, de Binissafúller, no va ser l’únic que va actuar com a espia per a la Corona espanyola en temps de Carles III. A principis de 1781, el Marquès de Solleric havia començat a organitzar una xarxa d’espionatge per reunir informació més precisa i un dels seus principals agents va ser el comerciant d’origen francès Joan Eymar, resident a Mallorca de manera ocasional, que va viatjar a Menorca el febrer de 1781 per contactar amb membres de les famílies nobles de Ciutadella, per obtenir informació sobre la situació de les tropes britàniques i les defenses de l’Illa. A més, es va arribar a la conclusió que els menorquins no s’oposarien a la invasió espanyola. Altres informants van ser Francesc Corbalán i Miquel Bonnín, ambdós d’Alaior,Antoni Fábregues des Castell i Miquel Oléo de Ciutadella, segons Sintes Espasa.