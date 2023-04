El doctor en Ciències Polítiques i en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid i escriptor Mario Jaramillo acaba de publicar «El mar de Camus», una nova edició de la seva novel·la «Albert Camus y su viaje clandestino a Menorca» en què l’autor -que també és doctor en Dret per la UNED- relata una estada imaginària de set dies a l’Illa de l’escriptor i Premi Nobel de Literatura algerià.

La primera edició de la novel·la «Albert Camus y su viaje clandestino a Menorca» el 2021, que en realitat van ser tres, estava destinada en un principi als lectors de Balears i concretament de Menorca, en una edició artesanal i molt limitada. L’interès per aquesta novel·la d’una editorial de Madrid, La Huerta Grande, ha fet possible una nova edició més comercial i amb un nou títol, «El mar de Camus», per obrir-se a la resta d’Espanya, la Mediterrània i a Iberoamèrica.

El canvi de nom de la novel·la també respon a una estratègia comercial. «A l’editorial de Madrid li semblava un títol massa llarg i molt limitat a Menorca. Volia que el llibre tingués un espectre del lector molt més ampli i després de contemplar diverses opcions vam optar per al títol actual», assegura Jaramillo, que resideix a Madrid i que des de fa més de vint anys passa llargues temporades a Menorca.

Una dada destacable de la novel·la original és que el Premi Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, la va poder llegir i li va agradar molt, havent-hi inserit a la contraportada del llibre una crítica elogiosa del conegut escriptor peruà. «Vargas Llosa és un escriptor molt proper a França, va conèixer personalment a Albert Camus, li va encantar la novel·la, el que ha permès que la nova edició aparegui amb una ressenya elogiosa seva», apunta Jaramillo.

Edició francesa

Per altra banda, i com a curiositat, també ha aparegut recentment una edició a França de la novel·la, en què l’editor francès ha volgut respectar el títol original traduït, és a dir, «Albert Camus et son voyage clandestin à Minorque». Per a Jaramillo l’explicació és que «Menorca va ser francesa en el seu moment, l’Illa és coneguda a França, molts francesos la visiten. Per tant, l’editor francès amb molt de sentit ha preferit optar pel títol original i la novetat d’una novel·la en què Camus visita Menorca», subratlla.