Sant Jordi s'ha despertat en plena forma, amb l’al·licient comercial que cau en cap de setmana. Dos dies de festa del llibre, amb la fidelitat lectora demostrada a les paradetes de les fires de totes les poblacions. Entre i entre, alguna rosa. Si bé la cita dels enamorats és avui, seguint la tradició catalana, ben implantada. Com demostra que hem passat de la festa del llibre a directament Sant Jordi, destaquen veterans del sector. Ho és la Llibreria Pau de Ciutadella, amb Roser Seguí, qui dur 40 anys vinculada en aquest àmbit. Des de la setmana passada ja hi ha hagut molt d’ambient, destaca, fent referència als programes d’activitats. Però el descompte del 10 per cent era aquest dissabte i continua el diumenge.

Lectors curiosos a la fira del llibre de Ciutadella, instal·lada a la Plaça des Born.

La gent ve amb idees fixes, però molts venen a xuruar, a veure què troben o a informar-se de les novetats editorials. Triomfen aquest any més que mai els llibres d’autors menorquins. Des dels nous la «Ciutadella Vella per a infants», impulsat per l’Ajuntament, amb l’autoria de Majo León i Gemma Contreras, a «La Malaltia que m’acompanya», de Climent Sabater. En poesia, destaca «Fondària», de Guillem Benejam; «Umbilical», de Damià Rotger, o «Plaquette de Préveza», de Bartomeu Obrador. I de gastronomia, «Les verdures i hortalises de Menorca», de Veva Barba, acabat de sortir del forn. I és que els autors de Menorca «es demanen que és una passada», comenta la llibretera. Lamentant que de l’homenatjat, arran de la mort, Joan F. López Casasnovas moltes coses estan exhaurides. Per altra banda, si li demanam sobre Ponç Pons, contesta que aquest autor, sempre. I Maite Salord també cita entre els autors menorquins.

A la Fira del Llibre de Maó no hi faltaren les roses. | Katerina Pu

Del panorama literari en català i castellà en general s’ha venut bé el Premi Sant Jordi, «Les nostres mares», de Gemma Ruiz. O el d’assaig d’Eudald Carbonell, «El futur de la humanitat». Dintre d’aquest gènere hi ha un altre supervendes que és «Hábitos atómicos», de Clear James. «Psicología punk», de Víctor Amat; «Encuentra tu persona vitamina», de Marian Rojas, o «El Amor comienza en ti», de Curro Cañete, serien èxits en altres modalitats. I hi ha també la novel·la negre, amb títols com «Esperando el diluvio», de Dolores Redondo. O la romántica d’Elisabet Benavent «Los abrazos lentos». Dolors Boatella, llibretera de VaDLlibres, també de Ciutadella, coincideix que la gent de vegades ve amb idees fitxes, però que sobretot són dies de mirar i triar. El contrapunt el posava una filleta directa cap a «El robot del bosc», de Jaume Copons i Liliana Fortuny, de la col·lecció Bitmax; molt segura del que volia com a lectora «enganxada».

Sobre autors de Menorca o vinculats a l’Illa es referia a veterans, com Josep Maria Quintana, amb la nova novel·la «L’afortunada vida de Martí Olivar», juntament amb tots els nous escriptors joves. I posava damunt la taula «l’empatia dels menorquins amb la literatura i la lectura». Des de Maó, José Garcia, un dels responsables de la llibreria Espai 14, incideix en aquests bons hàbits com a lectors i en la quantitat de llibres publicats, tot i les dimensions de l’Illa. Amb la broma que «Ciutadella Vella...» no ha acabat d’arribar a Llevant, tot i la bona edició que li consta. Com a llibre infantil ambientat a Menorca cita «Animalons», de Triangle Kids. I un clàssic, aquest, per a públic adult, reeditat, «Menorca màgica», de Carlos Garrido, que sempre es demana. Els «Quaderns de Folklore», cultura popular, són altres incombustibles. Es referia, per altra banda, a la novel·la negra com a gènere per antonomasia, citant «El ángel de la ciudad», de Eva García Sáenz de Urturi, o «El cuco de cristal», de Javier Castillo. Des de llibreries especialitzades, com La Torre del Papel, a Ciutadella, la responsable, Cora Sánchez, explicava la seva oferta diferenciada en art i assaig, a part de secció infantil i distribució de fanzins d’autors, també locals, independents, com Cristòfol Pons, que hi tenia, entre altres, «Esa radicalidad...», autoeditat, com una petita joia. Avui, 23 d’abril, el passeig entre lletres, que celebra la coincidència en el dia de la mort de dos escriptors universals, Cervantes i Shakespeare, es vestirà de vermell i olor de rosa. Una fira que, ni que sigui per dos dies, desbanca amb la força del paper al digital. I és que encara no podem prescindir de la idea del llibre com a objecte de pertinença i està molt viu com a regal.