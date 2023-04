El Menorca Music Festival, que tindrà lloc a principis d’agost al Recinte Firal des Mercadal, ha donat a conèixer el cartell d’aquesta segona edició.

El festival arrencarà el 4 d’agost amb l’actuació de la guanyadora d’Operación Triunfo 2017 i representant d'Espanya a Eurovisió, Amaia, que presentarà el seu segon treball 'Cuando no sé quién soy'.

Amaia.

El 6 d’agost arribarà la banda londinenca Crystal Fighters, amb la seva música més festiva. La banda londinenca pujarà a l'escenari per presentar els seus èxits de sempre i els més recents.

Crystal Fighters.

Un dia després li tocarà el torn a Tom Odell, per presentar en directe el seu nou àlbum, ‘Best Day of My Life’, considerat el més íntim i personal fet fins al moment d’aquest jove reconegut artista internacional.

Tom Odell.

Completen el cartell, Vanesa Martín que pujarà a l’escenari del Menorca Music Festival el 9 d’agost per presentar ‘Placeres y Pecados’, el vuitè àlbum d’estudi de la seva carrera musical, on han participat importants productors de l’escena nacional i internacional.

Vanesa Martín.

I tancarà el festival l’11 d’agost, Pablo López un dels artistes més rellevants del panorama pop actual. López arribarà a Menorca amb dos nous avançaments del seu pròxim àlbum, ‘Quasi’ que vam conèixer el passat mes de desembre.

Pablo López.

El Menorca Music Festival comptarà amb un escenari principal on se celebraran els concerts dels principals artistes de renom de l’escena nacional i internacional, i la zona Village, un espai on es barreja la música i la gastronomia on poder connectar amb el públic i els diferents partners del festival i que també disposarà d'un escenari per a concerts d’artistes revelació en acústic, durant l'estona abans del concert.

Les entrades ja estan disponibles des d'aquest dimarts a la web del festival.