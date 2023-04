El Museu de Menorca ofereix aquest divendres, a les 19:30 h, una xerrada sobre riscos en el patrimoni, amb l’exemple de la implantació del pla de salvaguarda al jaciment de la Naveta des Tudons.

Alícia Ciudad Pérez de León, conservadora i restauradora del Museu de Menorca, és l’encarregada d’explicar la proposta, que s’ha dissenyat en un treball com a investigadora i per a la conservació del patrimoni amb el suport del Consell.

Durant la seva xerrada parlarà de la proposta del pla de salvaguarda, dels objectius i fases d’elaboració en les estratègies destinades a aquesta protecció d’aquest lloc emblemàtic del nostre patrimoni.

Alícia Ciudad Pérez de León explica que és un tema recent, amb pocs precedents, com la comissió estatal creada l’any 2015. Per fer front a riscos, es fa, afegeix, un pla de salvaguarda, que inclou els tècnics de patrimoni i els d’emergències. El 2018, amb cap mena de prevenció, hi va haver els actes de vandalisme, amb pintades a la Naveta des Tudons, que va implicar la instal·lació aquí de càmeres de vigilància.

Però ella posarà exemples, entre altres, del que passaria si hi hagués un incendi. El pla implica estar preparats per a qualsevol classe de risc, com els vinculats a fenòmens meteorològics, com fortes ràfegues de vent, inundacions o fins i tot un terratrèmol. La restauradora considera que aquests plans són de cada vegada més necessaris, no només de cara a fenòmens adversos vinculats al clima, sinó donat que es va incrementant el nombre de visitants a aquest patrimoni, amb els riscos que porta implícita la càrrega o el volum de gent.

En el cas de llocs com la Naveta des Tudons, de tanta rellevància i donat les visites que acull, és important, considera, tenir elaborat aquest pla. El seu interès sorgeix de la seva pròpia activitat professional, com a restauradora. Ha col·laborat en aquest àmbit a altres entitats de Balears, com el pla Patribal.