Decía Albert Camus que «el escenario de un teatro es uno de los lugares del mundo donde soy feliz». Una frase rescatada por Sandra Maunac, directora de las Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus, para inaugurar una nueva cita del proyecto pensado para reflexionar y analizar el mundo actual, iniciado hace ya seis años. Una edición (la cuarta si contamos solo los encuentros) que se celebra este fin de semana bajo el título de «Los lugares del mundo» y que arrancó con una gala inaugural, según Maunac, pensada para «resaltar la veta teatral de Albert Camus».

Y qué mejor lugar para ahondar en el arte dramático que un escenario como el del Teatre Principal de Maó, donde se aprovechó para entregar los Premis Mediterranis. Los ganadores, cuyos nombres se dieron a conocer la pasada primavera, fueron los invitados de honor de la velada camusiana celebrada en el histórico teatro.

A su escenario subió el escritor francés Mathias Énard, ganador en su día del prestigioso Premio Goncourt, y que el año pasado se convirtió en el triunfador de la tercera edición del Premi Mediterrani Albert Camus. Un reconocimiento que el jurado le otorgó por su trayectoria vital y artística como creador y pensador contemporáneo.

Lectura dramatizada de «Los justos», una obra escrita por Camus en 1949, traducida al catalán y adaptada para la ocasión por Jordi Odrí e interpretada por Espe Robert, Àlvar Triay y Lluís Febrer | Gemma Andreu

La otra homenajeada de la noche fue la fotógrafa egipcia Rehab Eldalil, ganadora de la segunda edición del Premi Mediterrani Albert Camus Incipiens, un galardón cuyo propósito es del impulsar nuevas trayectorias en el ámbito del periodismo. La artista mostró a los asistentes a la gala algunas de las fotografías que forman parte de un proyecto personal que se ha materializado en un libro que habla sobre la invisibilidad del pueblo beduino en Egipto.

Entregados los premios, llegó el momento de regresar al que de alguna forma fue el hilo conductor de la velada, el teatro. Una cita que contó como maestra de ceremonias con la actriz menorquina Ruth Llopis. Ella fue la que dio paso al gran estreno de la noche, una lectura dramatizada de la obra de Camus «Los justos», escrita en 1949.

Pieza que por primera vez se pudo escuchar en catalán en Menorca, ya que no está editada en esa lengua. Ello fue posible gracias a la traducción, adaptación y selección de fragmentos realizada por el dramaturgo Jordi Odrí. De poner voz a los personajes de esa obra teatral, considerada por los expertos como una de las más complicadas del Premio Nobel francés, se encargó un elenco formado por los artistas locales Espe Robert, Àlvar Triay y Lluís Febrer.

Los encuentros

La gala funcionó como una especie de aperitivo antes del plato fuerte, que se repartirá a largo de dos intensas jornadas este sábado y domingo. Un encuentros, recuerda Maunac, «donde intentamos pensar el mundo para reencontrarnos con otros mundos», y que llega con una programación de la que forman parte 30 invitados tanto nacionales como internaciones, que ofrecerán conferencias y participarán en mesas de diálogo. La propuesta llegará a su fin este domingo con otro toque artístico: la danza tomará el relevo del teatro en la Illa del Rei, donde actuará el reconocido bailarín Israel Galván, que recala en Menorca con el espectáculo «Solo».

Así, el camino iniciado en 2017 recogiendo el legado de Albert Camus, a quien unen lazos familiares con Menorca, sigue avanzando. Lo que empezó tomando como eje las búsqueda, continuó con la rebeldía y siguió con el diálogo, toma ahora como referencia el mito de Sísifo con la tenacidad como bandera.

El escritor francés Mathias Énard recogió su premio Albert Camus | Gemma Andreu

Mathias Énard: «El Mediterráneo es parte de mi universo de escritura»

El escritor galo Mathias Énard confiesa el interés que supone visitar por primera vez Menorca por conocer parte de los orígenes del Premio Nobel francés y también porque «el Mediterráneo es parte de mi universo de escritura, de mi imaginario». Sobre la obra de Camus, señala que hay dos vertientes de la misma que le interesan de una forma especial. Por una parte su relación con Argelia, «la descripción que hace de esa tierra, de Argel, del Mediterráneo», mientras que, por otro lado, alude «tristemente» a «su vínculo con la violencia en general», en relación al conflicto existente en el tramo final de la Francia colonial. Sostiene el creador que fue aquél un momento clave de la historia del siglo XX y también para la literatura francesa. «Camus es una pieza clave para entender cómo hay que actuar cuando en el país donde vives, como le pasó a él, entra en guerra civil» por su «relación con la no violencia», argumenta el reconocido escritor.

La artista egipcia Rehab Eldalil, ganadora de la segunda edición del Incipiens | Gemma Andreu

Rehab Eldalil: «El premio da voz a la comunidad beduina»

Confiesa la fotógrafa egipcia que el premio que recogió en Maó ha supuesto mucho para ella, «tanto a nivel personal como profesional». Y es porque gracias al galardón Incipiens se ha podido publicar su libro «The Longing of the Stranger whose path has Been Broken», algo que desde hacía tiempo «deseaba, pero no veía en absoluto posible». Un proyecto que como ella misma explica «es un homenaje a la comunidad beduina con la que he trabajado a lo largo de diez años». El galardón recibido ha servido además para incluir una serie de elementos «que un principio no eran viables», reconoce. Para la artista es también una satisfacción ver «cómo esa comunidad tiene el libro entre sus manos y lo utilizan, porque para ellos es un archivo contemporáneo de su identidad». Y por encima de todo, destaca Eldalil, supone un gran logro que el premio haya ayudado a «dar voz a la comunidad beduina» en Egipto.