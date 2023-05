El Centre de Cultura de Sant Diego, a Alaior, va acollir aquest dimecres capvespre l’acte de cloenda del programa de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) a Menorca corresponent a l’any acadèmic 2022-2023.

L’acte va comptar amb l’assistència del director de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB, Antoni Gamundí, la presidenta del Consell insular Susana Mora, el batle d’Alaior José Luis Benejam i la directora de CaixaBank d’Alaior Marta Andorrà.

El curs 2022-2023 de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) a Menorca ha comptat amb l’assistència d’un total de 204 persones que han participat en els quatre cursos de la UOM que s’han impartit als municipis de Maó, Alaior i Ciutadella i també en línia.

Dels 204 participants, han superat el curs 162, el que representa el 79,4 per cent. A la seu deMaó han estat 40 alumnes matriculats, dels quals 34 han superat el curs (85 per cent); a Alaior, dels 73 alumnes matriculats, 49 han superat el curs (67,2 per cent); a Ciutadella, hi hagut 71 alumnes matriculats, del quals 68 han superat el curs (95,7 per cent); mentre que en línia han estat 20 alumnes matriculats, dels qual 11 han superat el curs (55 per cent).

El curs 2022-2023 consta de Mòdul d’introducció a Aula digital, Mòdul de ciència i tecnologia i Mòdul de salut i qualitat de vida, ambdós de 8 hores, Mòdul de cultura universal, (20 hores), i per últim Mòdul de medi natural, història, llengua i literatura de les Illes Balears (24 hores).

Resta de pobles

Des de la darrera setmana d’abril i durant tot el maig està en funcionament el programa «La UOM arreu de Menorca», que consisteix en un cicle de cinc conferències que es duen a terme als municipis des Castell, es Migjorn Gran, Ferreries i Sant Lluís.