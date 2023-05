El Patronat de la Fundació Teatre Principal de Maó ha aprovat per unanimitat la ratificació del nomenament de Nieves Portas Ortiz com a nova gerenta, després que la ballarina, coreògrafa i professora de dansa eivissenca obtingués la millor puntuació entre els aspirants per prendre el relleu d'Àngela Vallés.

La nova gerenta s'incorporarà al seu càrrec en el llarg de les properes setmanes. Tal com va avançar 'Menorca-Es Diari' el passat 27 d'abril, Nieves Porta compta amb una dilatada experiència en el camp artístic relacionat amb el món del ball. A més, ha exercit coma professora de dansa al Conservatori d'Eivissa. El concurs públic per seleccionar aquest càrrec directiu ha comptat amb la participació d'un total d'onze aspirants.