L’escriptora menorquina Ana Gomila ha participat aquesta setmana en el XIX Congreso de Novela y Cine Negro que fins demà es celebra a la Universitat de Salamanca, amb la participació d’un centenar de professors universitaris, escriptors i directors de cinema, la majoria d’ells espanyols però també alguns estrangers.

Ana Gomila va participar en una taula rodona celebrada el dimarts en la primera sessió del congrés que va tractar sobre qüestions teòriques de la novel·la negra espanyola. Gomila va parlar sobre «Ni negro ni blanco, gris perlado», mentre que Sara Velázquez García, de la Universitat de Salamanca, i María Yolanda Gómez Merino, de la Universidat del País Basc, van tractar sobre «Giallo: el color de la realidad. Auge del ‘true crime’ en Italia» i «Lo siniestro y lo terrible en la novela y el cine negro», respectivament.

Autora de sis entregues de la sèrie de novel·les policíaques del comissari Caravaggio, Gomila va aprofitar la seva ponència «Ni negro ni blanco, gris perlado» per proposar un nou model de novel·la negra, «menys morbosa i més basada un altre cop en els personatges, l’ambientació, el rerefons socioeconòmic, les idees, la riquesa del llenguatge i les referències culturals, és a dir, menys pirotècnica i més ambiciosa», assegura.

Gomila, que lamenta no haver pogut assistir a la totalitat del congrés, assenyala que el noir és un subgènere molt masculinitzat i que els autors autopublicats, com ella mateixa, «som els més negres de la negror, sense editorial, no tenim accés als premis, ni als festivals, ni a les llibreries, ni al circuit culte. No obstant açò, ja és la segona fira que em conviden i me qued amb què el degà m’ha felicitat molt per la meva ponència», subratlla.