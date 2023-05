Aquest divendres, a les 20.30 hores, tindrà lloc al Pla de sa Creu, a Sant Lluís, un recital de música folk aragonesa i cançó menorquina amb la participació dels grups La Ronda del Martín i Sa Vessa Mos Canta, com a resultat d’un intercanvi cultural entre els dos grups.

El passat mes de setembre el grup santlluïser va viatjar fins a la localitat aragonesa de San Martín del Río, a Terol, on va donar una bona mostra de la música popular menorquina i boleros.

El grup de música folk aragonès La Ronda del Martín es va crear el 2020 gràcies a la iniciativa d’un grup de persones de Martín del Río que sonaven instruments i els agradava la cançó folk aragonesa, dels tres membres inicials a poc a poc s’hi van afegir altres músics i actualment està format per dotze membres.

L’ambició inicial del grup era cantar com a divertiment, per passar una bona estona, però després de contactar amb Sa Vessa Mos Canta i concretar un intercanvi cultural, van canviar el xip i es van animar a preparar-se per cantar en públic, amb la particularitat que des de llavores van sortir altres compromisos.

La Ronda del Martín ve a ser un tribut de La Ronda de Boltraña, perquè la major part dels temes a l’inici eren d’aquest grup musical de referència, a més d’altres cantautors aragonesos, com José Antonio Labordeta i Joaquín Carbonell, a més de composicions pròpies.

En el cas de La Ronda de Boltraña, s’ha de dir que el gener de l’any 1992, un grup d’amics que ja feia anys que tocaven van pensar en la possibilitat de recuperar la ronda, un acte que havia estat part important de les festes d’aquella regió, però s’havia perdut des de feia un temps.

Totes són cançons de folk aragonès amb un rerefons de protesta, de reivindicació, en el cas de La Ronda de la Boltraña reivindicaven la problemàtica que tenia a l’Alt Pirineu amb la destrucció de poblacions petites per construir pantans en favor d’altres poblacions i grans ciutats, i en el cas de La Ronda de San Martín tracten sobre la despoblació, el desequilibri territorial, etc., encara que també tenen cançons de lloança a la primavera, a la naturalesa, cançons d’amor i de les tradicions populars, i boleros.

Sa Vessa

Per altra banda, fa una dotzena d’anys, en un dels habituals dinars del grup Sa Vessa Mos Fot, que solen acabar cantant, un grupet dels membres van decidir reunir-se un dia a la setmana, assajar les cançons i formar Sa Vessa Mos Canta.

Al principi eren nou o deu membres, entre músics i cantants, i actualment són quinze, havent actuat en recitals a l’Orfeó Maonès, a sa Mesquida, també a les festes de na Macaret i les de Sant Lluís. Durant aquest temps han fet dos intercanvis amb grups de Mallorca, amb les corals de Son Espases i de Valldemossa.

El repertori musical de Sa Vessa Mos Canta també beu del cançoner popular menorquí, cançons d’anar a vega i també boleros que formen part del patrimoni musical de l’Illa.