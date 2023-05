Enric Pérez Massanet, alumne de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, ha guanyat, amb el relat titulat «L’home del prat», el premi a la millor història de Menorca en la edició del concurs literari AMIC-Ficcions 2023, convocat per AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació.

Els guardons de la 15a edició d’aquest concurs es van entregar ahir capvespre, a la Casa de Cultura de Ciutadella, després del lliurament del XIX Premi Francesc de B. Moll de rondalles i llegendes, convocat per la Conselleria de Cultura del Consell insular.

La història guanyadora, premiada amb un smartwatch, ha estat presentada sota el pseudònim Carabassonet II. L’autor, Enric Pérez Massanet, de 16 anys, ja va guanyar el guardó al relat jove en el Premis Illa de Menorca de Narració Curta 2023, convocats pel diari MENORCA amb el suport de la Conselleria de Cultura del Consell insular.

Enric Pérez ha estar convidat a l’acte de lliurament de premis AMIC de les Illes Balears 2023 que es celebrarà el pròxim dimarts, 16 de maig, al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma on competirà amb la millor història d’Eivissa i la millor història de Mallorca pel premi a la millor història de les Balears.

Un pas més enllà dels clàssics

El jurat ha considerat que el relat, titulat «L’home del prat», mereia la primera posició perquè «aquest conte va un pas més enllà dels clàssics. Manté la tensió des del principi fins l’última línia i aconsegueix una atmosfera cinematogràfica gairebé en tres dimensions. Juga amb precisió amb les situacions que viuen els protagonistes i les va farcint d’aventures, moments èpics, poemes i cançons. En destaquem l’originalitat i la frescor del text».

L’acte de lliurament ha comptat amb la participació de Pilar Vinent, cap del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial del Consell de Menorca que ha pronunciat unes paraules en nom de Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura de Menorca, que ha destacat la col·laboració amb el concurs des de fa sis anys i ha valorat positivament la gran participació dels alumnes de Menorca.

«T’estimo amb bogeria»

Pel que fa a la segona millor història de Menorca hi ha hagut un empat de dos grups. D’una banda, s’ha endut el guardó Iris Portella Márquez, sota el pseudònim ACID, de l’IES Biel Martí de Ferreries, amb la seva història titulada «T’estimo amb bogeria» per «una narració ben elaborada que sap transmetre la desesperació del personatge principal i on la línia que separa la realitat de la ficció és tan prima que porta al lector a un final que et fa reflexionar».

També s’ha premiat el relat «Som un error en un món imperfecte» de Gerard Pons Sucarrats i Jaume Benejam Gonyalons, de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, presentat amb el pseudònim, Sincotró. «El relat és una narrativa tibant, que capta l'atenció del lector des del principi, amb uns personatges ben definits i amb una trama que avança ràpidament mentre la tensió s'eleva en una atmosfera fosca i perillosa. Els autors aconsegueixen trencar aquest ambient amb un gir final que sorprèn el lector», afirma el jurat,

Per acabar, s’ha entregat el premi a la professora més motivadora de Menorca, que ha estat per Gloria Marquès Herrera del col.legi concertat Sant Francesc d’Assís de Ferreries.

Dades de participació

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, va tancar la quinzena edició amb una participació rècord de 5.341 alumnes de 350 centres educatius. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (3.634), País Valencià (1.205), les Illes Balears (437), Aragó (63) i Andorra (2).

AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de cinc-centes trenta publicacions en paper i digitals que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals.