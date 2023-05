El cicle de jazz Es Claustre23 comença el pròxim dia 4 de juny amb una programació de caràcter internacional que es perllongarà durant tots els diumenges fins al mes d’octubre. La terrassa des Claustre, de Maó, acollirà les actuacions de noms de l’escena jazzística global com la portuguesa Sofia Ribero, l’anglès Alex Hitchock i el nord-americà Joe Smith, entre altres.

La formació Around the Space estrena el diumenge dia 4 de juny el cicle de jazz Es Claustre23 que el dia 1 d’octubre tancarà Pablo Millas Trio. La resta de noms d’una temporada de jazz que els aficionats podran gaudir són Sofia Ribeiro, Alex Hitchcock, Joe Smith, Oscar Ployart, Sergio di Finzio, a més de destacats músics nacionals com Alba Careta (13 d’agost), Esther Fernández (23 d’agost) i Jorge Abadias (27 d’agost), entre altres.

Salt internacional

Des de l’organitació es subratlla que en el salt internacional del cicle de jazz hi té una presència destacada Sofia Ribeiro, cantat portuguesa de nivell europeu qui s’acompanyarà de Marcelo Woloski, percussionista de la famosa banda Snarky Puppy, i de Juan Andrés Ospina, pianista d’origen colombià amb notòria presència a l’escena novaiorquesa (11 de juny).

La programació contempla l’actuació del saxofonista anglès Alex Hitchcock (25 de juny) acompanyat de la seva banda i del guitarrista Ant La; Joe Smith, bateria nord-americà establert a Berlin (16 de juliol); Oscar Ployart Trio & Friends amb músics joveníssims vinguts d’Holanda i Bèlgica (30 de juliol); i el programa avança amb l’italià Sergio di Finzio i la seva proposta de jazz flamenc (6 d’agost).

A l’elenc d’artistes de renom mundial s’hi afegeixen artistes nacionals que també aporten una gran qualitat artística al cicle de jazz. Així, Alba Careta presenta el seu nou disc (13 d’agost); a més de les propostes locals com el bateria Joan Moll (3 de setembre) i el contrabaixista Pablo Millas (1 d’octubre).