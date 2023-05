L’Ajuntament de Sant Lluís ha rebut un total de 77 propostes artístiques per formar part de la programació cultural d'estiu d’enguany al municipi, amb un ampli ventall d'oferta i varietat, el que ha permès ja programar tres dels quatre cicles que s'oferien en la referida convocatòria que ha estat tot un èxit. Les propostes s’han rebut d’arreu de Menorca i també d’altres indrets de fora de l’Illa.

L’Ajuntament de Sant Lluís va obrir una convocatòria de propostes artístiques per formar part de la programació cultural del pròxim estiu, formada pels cicles Cultura de Vorera, Mercat d’Estiu, Cicle Clàssic i Festes Patronals. La iniciativa es va estrenar l’any passat amb la convocatòria de propostes només per al cicle Cultura de Vorera, que va obtenir una gran resposta per part de les persones i grups interessats, el que va animar l’Ajuntament a obrir la convocatòria a la resta de cicles.

El gran èxit de la convocatòria d’enguany ha possibilitat que l’Ajuntament ja ha pogut enllestir la programació de Cicle Clàssic, amb tres actuacions al pla de cas Rector; Cultura de Vorera, amb vuit actuacions a diferents urbanitzacions de la costa del municipi; i Mercat d’Estiu, amb nombroses i diverses actuacions.

No obstant açò, l’equip de govern del PSOE i Volem ha preferit deixar pendent la programació relativa a les festes patronals, amb la voluntat que sigui el nou equip de govern, que surti arran de les pròximes eleccions municipals de 28M, que decideixi les propostes artístiques.

Cultura sostenible

Des de l’Ajuntament es destaca que moltes d'aquestes propostes ja s'ajusten i treballen en la línia de cultura sostenible que la Corporació municipal ha impulsat en els darrers anys, i quan els artistes fan arribar les seves propostes ja fan referència a aspectes de sostenibilitat i a pràctiques sostenibles. Per tant, s'ha aconseguit realment incorporar aquesta manera de fer, havent detectat que era una necessitat del sector artístic i cultural.

A més, el 2021 l'Ajuntament va posar en marxa amb el cicle Artistes al Carrer l'acompanyament a artistes i grups, per ajudar-los en la seva relació amb l'administració, mostrar-los com fer propostes i presentar-les a convocatòries, com aplicar pràctiques sostenibles, havent notat un canvi molt positiu.