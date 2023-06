El veterà cavaller de les festes de Sant Joan, Antoni Moll Marquès, l’amo de la Marcona, és l’autor de «Regalims», un poemari santjoaner -que en realitat també és el seu primer llibre- que serà presentat aquest divendres a les 20 hores pel prologuista del llibre Bep Joan Casasnovas a la llibreria vaDllibres, de Ciutadella. La nova publicació ha estat impresa als obradors de Gràfiques Menorca, amb el disseny, maquetació i dibuixos de Tomàs Orell.

«Regalims» és un poemari que, segons el seu autor, inicialment no estava pensat per a la seva publicació, sinó una sèrie de poemes que l’autor ha anat escrivint al llarg dels darrers trenta-cinc o quaranta anys i que reflecteixen diferents moments de la festa de Sant Joan i de la seva vivència des de la intimitat. «És com un regalim de versos que donen a entendre com jo visc la festa, en aquest cas com a cavaller, i són sobretot moments íntims. Sempre he pensat que la festa, tot i la bulla i la gernació, es viu d’una manera molt íntima i cadascú segurament la viu d’una manera diferent», assegura Moll, que és cavaller des de fa una trentena d’anys.

Ha estat Bep Joan Casasnovas que ha animat Moll a publicar una selecció dels poemes que el cavaller ha anat escrivint per a ell mateix, els primers daten dels anys vuitanta del passat segle, i que tracten sobre els diferents actes de la festa i que sobre el paper segueixen l’ordre d’aquesta, segons els protocols: «Festeig encara un culte», «Vol i no pot, pobret», «Toc de dol», «Renili el déu i que troni», «Triomfa galop», «Avellanes», «Som d’on venim», «Amor de festa», «Binomi lleial», «Som d’un poble», «Salm salmenc», «Pregària per a una missa de caixers», «Per ma estimada», «En sort illa», «Canya verda de beguda», «...I arribes», «Ciutadella somiosa» i «Codolada de passar sa mà pes pits».