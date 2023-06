Més de 1.800 Bòtils de plàstic, 1.718 gots, 703 llosques de tabac, 288 taps, 193 canyetes, 156 llaunes... i així fins a 5.164 unitats, que són les que va arreplegar l'associació Per la Mar viva en el port de Ciutadella després de tres dies de Sant Joan. Un material que es va acumular a l'aigua o al seu voltant més immediat, i no va anar mar endins gràcies a la iniciativa que l'entitat impulsa des de les festes 2018, quan va començar a instal·lar al pont de ferro una xarxa que aturés els plàstics.

Es van recolllir fins 1804 bòtils.

Per la Mar viva es dedica a treure tot el que sura dins la mar entre el pont de ferro i Sa Colàrsega i els dos escalons que hi ha a un nivell més avall de l'asfalt que hi ha als dos costats. En total han recollit fins a 113 quilos de residus, manco açò sí que els 184 de l'any passat.





En la seva memòria insten a l'Ajuntament de Ciutadella a prendre's més seriosament la neteja del port per Sant Joan. Critiquen la descoordinació entre el servei municipal i el de Ports, alhora que demanen que s'instal·lin més papereres i es dissenyi un pla d'actuació per evitar aquest elevat nivell de residus, que poden acabar a la mar en una illa declarada Reserva de Biosfera.





Lamenten que no s'hagi vist cap iniciativa, per part de les autoritats, enfocada «a no generar més residus, ni a tenir una estratègia ni infraestructura per a la seva recollida selectiva». Asseguren que «la gent és conscient», però el problema és que no hi ha lloc per «deixar els residus que genera i acaba, contra la seva voluntat, llençant-los a terra» causant «una imatge deplorable» del port de Ciutadella.