Pepa Soler Galí (Barcelona, 1955), llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de Pintura, i professora de plàstica a diferents escoles de Catalunya, gaudeix d’una jubilació artísticament activa amb l’afició a l’Sketching, traduït de l’anglès com dibuixar fent esbossos.

A Ferreries hi té una casa des de fa 30 anys i passa moltes temporades a Menorca, on ha participat en diferents exposicions amb la seva pintura abstracta d’altres etapes i a diferents projectes artístics.

Actualment, al seu Instagram, amb el perfil de @peppa_sketch, hi podem trobar els seus apunts de moments a partir d’aquesta forma d’art, que anomena als seus artistes com a Urban Sketchers. El moviment es va iniciar a començaments d’aquest mil·lenni als Estats Units i ara ja representa a una comunitat d’artistes d’arreu del món que practiquen el dibuix espontani dels llocs on viuen o per on es mouen o viatgen. En el seu cas, es tradueixen en notes que ella fa en llibretes, a llapis o directament a color, amb els seus retoladors permanents; captant instants a l’aire lliure, deixant immortalitzades escenes de la vida quotidiana o els seus paisatges.

Els dibuixos de l’Illa hi són molt presents; des de platges i fars, a zones més urbanes, a més dels seus trajectes de viatges, dins l’avió o en vaixell, o en tren, quan ho fa des de Catalunya. Els seus dibuixos parlen de com vivim i deixen en forma de dibuix aquest testimoni.

«Fer Sketching és una manera d’entendre el món», ha deixat escrit Pepa Soler a un dels seus posts a les xarxes. I és que a les llibretes on dibuixa també afegeix algunes paraules o reflexions, que permeten entendre o personalitzar encara més el moment i tot el que la mirada li evoca.

A Menorca, com qui es declara fan de la seva arquitectura i la natura, o del seu estil de vida, deixa apunts de festes, com Sant Bartomeu, on hi va amb la llibreta. I de la mateixa manera, pren apunts a concerts i altres actes culturals o públics de la vida illenca, seguint segurament la funció que tenen les fotografies periodístiques.

La seva facilitat amb la pintura i el dibuix faciliten aquests esbossos, que encara que fets de forma ràpida al carrer no tenen el semblant d’obra inacabada, sinó més aviat d’art amb majúscules. Petits dibuixos d’estil aquarel·lista que capten el moment, que parlen de la vida a Menorca i que podrien penjar-se com a quadres.