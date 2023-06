Tras una temporada de primavera en la que el protagonismo de las actividades en Hauser & Wirth ha girado en torno a la exposición colectiva «Después del Mediterráneo», el programa de eventos públicos de la galería para el verano que acaba de comenzar tendrán como punto central la muestra estrella de la temporada, «Come In From An Endless Place», de Christina Quarles, y las nuevas esculturas exteriores.

La galería apuesta por ofrecer visitas guiadas a la exposición de Quarles, cada día en dos sesiones, a las 12.15 y a las 18.15 horas. La oferta en torno a la obra de la artista norteamericana se complementa con los talleres creativos (sábados y domingos a las 11.15 horas). Cabe destacar también las sesiones de dibujo al natural (los jueves a las 19.15 horas excepto el 17 de agosto) que impartirán artistas locales como Toni Arcas, Jordi Cárdenas y Silvia Vivó. Thomas J. Price, autor de la obra «Reaching out» que se exhibe en el exterior, y el periodista cultural Ianko López hablarán de temas de representación, escala y del papel de la escultura en el espacio público el 11 de agosto. Con motivo de la instalación exterior «Hiplights (o Enlighted Hips)», tendrá lugar la proyección de la película de Pipilotti Rist «Pepperminta» el 22 de agosto. Entre otros eventos, cabe destacar la colaboración con el festival Pedra Viva con el espectáculo de danza contemporánea de Federica Porello (30 de junio) y el concierto de música electrónica de Francesco Tristano (10 de septiembre). Regresan también los conciertos vermut (3 y 17 de septiembre y 1 y 15 de octubre) y habrá una actuación de flamenco y charla con Sara Calero, Gemma Caballero y Pedro G. Romero (24 de septiembre). Completan el programa la performance «Pink Room» de Daniel Amorós (22 de octubre) y la proyección del filme «Orlando» (8 de octubre).