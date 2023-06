L’alumna de segon de Batxillerat de l’Escola d’Art de Menorca Anna Bals Allès ha estat la guanyadora de la XVII Olimpíada de Dibuix Artístic de Batxillerat, en una decisió unànime de la comissió avaluadora de la UIB. Per la seva part, el centre educatiu també va rebre un diploma acreditatiu com a centre on estudia la guanyadora.

La prova va consistir a fer dos dibuixos: el primer, un esbós del cap d’una estàtua de guix, fet amb carbonet o grafit; i el segon, fer un dibuix mimètic del model reproduint els colors d’una poma. En el primer cas, la comissió avaluadora va valorar l’encaix correcte, les proporcions i el clarobscur, a més de tenir en compte la utilització de la tècnica i l’expressivitat. En el segon, la semblança a la realitat, la composició, l’ús de la tècnica triada. El premi aconseguit per Bals consisteix en la matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2023-24, l’estada gratuïta durant el primer mes del curs a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència. Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a Campus Esport, un descompte de 1.500 euros en la matrícula del primer curs de l’estudi de grau de Belles Arts de l’Escola Universitària Adema (centre adscrit a la UIB); la matrícula gratuïta del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears; i un xec regal de 250 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic. Participació La professora de Dibuix Artístic de l’Escola d’Art, Araceli Torrent, assenyala que tres alumnes del centre van participar en aquesta Olimpíada d’àmbit balear, destacant el caràcter unànime del veredicte de la comissió avaluadora. Torrent ha subratllat les qualitats tècniques de la jove estudiant, que ha merescut altres guardons. El apunte Guanyadora del ‘Sant Bartomeu 2022’ i del logo de l’Àrea de Salut El 2022, Anna Bals va guanyar amb l’obra «Casi» el XLIII Premi de Pintura Sant Bartomeu, organitzat per l’Ajuntament de Ferreries. El jurat va valorar la seva precisió i bona soltesa amb el dibuix, una pinzellada molt fresca, uns colors molt harmonitzats i la gran seguretat en el traç. Per altra banda, Bals també és l’autora de la marca corporativa de l’Àrea de Salut de Menorca, en haver guanyat enguany el concurs de l’Escola d’Art i l’Àrea de Salut.