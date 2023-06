L’alaiorenc Toni Pons Carreras, de 13 anys, participarà el pròxim dia 22 de setembre en la I Gala Clásica de Jóvenes Talentos de l’Orquesta y Coro de RTVE. La gala, que se celebrarà a Madrid al Teatro Monumental amb la direcció musical de Lara Diloy al capdavant de l’Orquesta Sinfónica de RTVE, serà enregistrada per TVE i Radio Clásica i emesa al programa «Los Conciertos de La 2».

La presència del jove trombonista Toni Pons a la I Gala Clásica de Jóvenes Talentos de l’Orquesta y Coro de RTVE es deu al fet d’haver estat guanyador autonòmic del concurs «Intercentros Melómano» i d’haver participat a la final celebrada el desembre de l’any passat a Alacant, amb l’organització de la Fundación Orfeo, essent el més jove de tots els participants.

Toni Pons, que es mostra molt satisfet de viure aquesta nova experiència musical, interpretarà una de les dues peces que ha proposat, però encara desconeix quina serà: «Trombone Concert: III. Finale. Maestoso», de Christian Lindberg, o «Fantastic Polka», d’Arthur Pryor.

Des de 2002 Intercentros Melómanos celebra de forma ininterrompuda aquest concurs i recentment ha subscrit un acord per celebrar enguany la primera gala amb la participació dels solistes guanyadors en els diferents concursos autonòmics i l’Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

A més del trombonista Toni Pons, hi ha altres nou joves músics seleccionats per participar en aquesta gala com a solistes: el violoncelista Álvaro Lozano (Andalusia), la clarinetista Claudia Alonso (Canàries), la flautista Ana Cantero (Castella-la Manxa), el pianista Alexis Pérez (Catalunya), la violinista Carla Saurí (Comunitat Valenciana), la violista Irene Villalba (Comunitat de Madrid), la soprano Inés Ananda (Regió de Múrcia), l’acordionista Iñigo Pascual (Comunitat Foral de Navarra) i el clarinetista Isaac Majdi (La Rioja).

Música

El concurs «Intercentros Melómano» és l’activitat principal de la Fundación Orfeo, una entitat cultural sense ànim de lucre amb l’objectiu de potenciar el coneixement i la popularització de la música clàssica a Espanya, amb una especial atenció als joves músics.