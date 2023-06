El pianista menorquí Marco Mezquida va rebre el passat dimecres el Premi Alícia 2023 a la Inter-disciplina atorgat per l’Acadèmia Catalana de la Música en el marc del Dia de la Música. En la mateixa vetllada el cantant Joan Manuel Serrat va ser distingit amb el Premi Alícia 2023 a la Trajectòria per la seva prolongada i destacada carrera artística.

L’Acadèmia Catalana de la Música també va distingir amb els Premis Alícia 2023 a altres cantants i intèrprets de les regions de parla catalana, com la pianista Clara Peya, el Cor de Cambra del Palau de la Música, Rosalia, el Quartet Brossa, Món Sonor, Alba Careta, Barcelona Art Orchestra, Juan de la Rubia, Alba G. Corral, el Taller de Músics i l'Escola Folk dels Pirineus.

Després d’un llarg aplaudiment, Joan Manuel Serrat va subratllar la necessitat d’insistir més en qüestions socials que es van comentar al llarg de la gala. Serrat va recordar que només amb l’estima a la música es pot tirar endavant un camí artístic. «Només així pots caminar per la perifèria buscant el centre. Sense aquesta, cap de nosaltres no seria res», va apuntar.

Talent

Per la seva part, el president de l’Acadèmia Catalana de la Música, Gerard Quintana, va lamentar que encara que Catalunya viu un moment musical amb molt «talent», especialment femení, amb artistes formats a casa i respecte internacional, els mitjans públics catalans no tenen «espai» per donar a conèixer la seva feina.