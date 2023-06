L’artista mercadalenc Tòfol Gomila exposa a la Sala de Cultura de Sant Diego d’Alaior 68 obres que engloba sota el títol genèric «Naturalesa». La seva pintura, a partir d’olis damunt fusta i alguns sobre tela, es pot contemplar, per les característiques que té la sala, perfectament dividida en seccions temàtiques; des de paisatges rurals, de la costa i el mar, a elements de bodegó, a més de la seva col·lecció de quadres dedicats a ocells.

Una pintura situada en el realisme, i que ha cultivat al llarg de dues dècades com afició, i millorada a l’escola de l’Associació Punt@rt des Mercadal, amb el mestre Josep Moncada, a qui ell ben destaca. Entre tota la creació exposada crida especialment l’atenció el tríptic del Port de Fornells, amb el títol de «Tranquil·litat», i que el mateix artista considera la seva millor obra. Nascut al camp, la mirada de Gomila, de 72 anys, parteix de la seva devoció per la natura. Com aficionat a la caça, que practica sense mort, incorpora la seva visió de gran coneixedor dels ocells, que pinta, com si retratés, destacant tota la seva sumptuositat i bellesa. La perdiu seria l’estrella aquí, de la qual se’n declara un admirador, especialment, pels colors, i a la qual s’apropa amb la tècnica del reclam i baga i com a membre de l’Associació de Perdigoters de Menorca.

A la mostra sobresurt igualment la feina que Tòfol Gomila ha fet amb cada un dels marcs que requadren la seva obra. Són marcs reciclats o creats per ell directament, a partir de llenya de palets, a la qual fa un tractament de textura i color. Una feina feta amb tota cura, igual que la seva pintura, que no escatima en detalls i que surt de l’elogi a la natura. Com si anés al seu encontre, i de la mateixa manera, es diria, que quan surt a caçar (en sentit figurat) perdius, només, segurament, pel goig de contemplar-les.

L’exposició es va inaugurar el dissabte dia 10 de juny i romandrà oberta fins diumenge 9 de juliol, en horari de 18.30 a 20.30 h, i excepte els dilluns.