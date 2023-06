Tornaran a tocar temes com «Cachito mío», «Tres veces guapa», «Chachacha del tren» o «Vacilón». El Duo Calypso, formació pionera, amb els germans i músics de Ferreries Joan i Bep Camps, animant els balls de saló dels anys 90, representants de la vellesa activa a través dels clubs de jubilats, va deixar de sonar el 2008. Es van acomiadar amb un concert amb tots els seus fans i seguidors, balladors de tota Menorca, en el marc de Sant Bartomeu, on ells gairebé sempre havien estat els músics del ball de caixers, trajectòria que els va dur a ser pregoners de les festes el mateix any, en reconeixement.

El Duo Calypso, que deu el nom al vaixell de l’investigador marí del moment, Jacques Cousteau, torna a pujar a l’escenari aquest divendres. Ho fa cinc anys després de la mort d’un dels components, Joan Camps, per recordar-lo a ell i a tota una generació. Bep Camps, baix i veu, ho farà en aquesta ocasió acompanyat per la guitarra de Toni Carreras, amb qui des de fa quatre anys comparteix el grup Hot Brou.

Un concert, per tant, especialment emotiu, que, a més, vol ser tot un homenatge a la gent d’aquell temps que ballava les seves cançons, persones que s’iniciaven en aquesta forma de jubilació jove, i que, tal com lamenten Camps i Carreras, s’han fet molt grans.

Bep i Joan Camps, el darrer any de la formació, el 2008 | Lito Serra

«Hellou, Mary Lou», «Frenesí», «Dile» o «Amparito Roca» formen part dels temes enregistrats en els sis discs que va tenir Duo Calypso; amb un pes destacat de valsos i pasdobles. Una banda sonora que parla de tota una època, i que també ha passat a diferents generacions, que estan igualment convidades a aquest ball que es fa divendres a la plaça Espanya de Ferreries, a les 21 h, amb un repertori de 30 cançons. Inauguren, de fet, els Balls a la Fresca d’aquest estiu a la població.

Toni Carreras agafa el paper aquí a la guitarra de Joan Camps, si bé, a la veu, en aquest concert, només hi haurà en Bep. Al Duo Calypso, en Bep i Joan s’intercalaven cantant en el repertori, i empraven també tota una base musical enregistrada, que encara es conserva, i que serà la mateixa que farà l’acompanyament en aquest concert. La va treballar en Joan des de l’estudi de casa seva, i el seu germà la tenia guardada.

Toni Carreras té darrere, com el veterà Bep Camps, una llarga carrera musical en diferents formacions, en el seu cas, des Mercadal. I a la pregunta de com se sent fent el paper de Joan, manifesta que «no és fàcil, perquè ell, aquí, és insubstituïble». Però comparteix amb en Bep Camps ja una amistat i complicitat musical de molts concerts. Carreras, a més, va gestionar el restaurant Ets Arcs des Mercadal, i recorda els populars concerts dels germans Camps en aquest recinte. És aquí, en aquest local, on assagen aquests dies. Duo Calypso va tocar també a les festes dels jubilats que es feien al mític Hotel Sagitario, a Ciutadella; o a la sala del Jeni, as Mercadal. 20 anys de concerts, posant música a les festes amb ball i que aquest antic públic podrà reviure divendres en un recital a l’aire lliure, pensat, però, per a totes les edats.

Tornaran a fer aquest revival dia 14 de juliol as Mercadal, al concert del divendres de les festes de Sant Martí, a la Plaça. Poder fer el mateix, per recordar vells temps, al ball de caixers d’aquest any per Sant Bartomeu, seria, diu en Bep Camps, gairebé com un somni.