No es la primera vez que la Banda de Música de Maó decide colaborar con otra formación para subirse a un escenario. Ya lo hizo, por ejemplo, el pasado septiembre, con Cap Pela para el concierto del 150 aniversario de Autoridad Portuaria de Baleares, y repetirán apuesta este viernes para su tradicional Concert d’Estiu, que se celebrará a las 20 horas en la Plaça Constitució (gratuito). En esta ocasión contarán con la colaboración del grupo menorquín 4 Sols i un Piano.

El concierto se dividirá en tres partes. En la primera el protagonismo recaerá en la Banda, que estará formada por unos 60 músicos. La velada se abrirá con un ritmo de bossa nova de la mano de «Brasíliana», de José Gerico, una partitura que dará paso a una selección de melodías relacionadas con el séptimo arte reunidas bajo el título de «Movie spectaculars». A continuación sonará «Five minutes with Cole Porter», una especie de homenaje a quien está considerado como uno de los compositores y letristas de música popular estadounidense más famosos, autor de más de un millar de canciones, principalmente para comedias y películas musicales. La primera parte se cerrará con un medley de canciones de The Beatles con arreglos de Josep Mercadal.

Acto seguido tomará el relevo 4 Sols i un Piano. Rut Florit, Camila Tudurí y Mavi Vicente se encargan de llevar la voz cantante, mientras que Esperança Barceló marca el ritmo desde el piano. Estamos hablando de un proyecto que echa la vista atrás a las primeras décadas del pasado siglo y cuyo repertorio es de lo más variado: el jazz, swing, soul, bossa nova...

La formación interpretará melodías tan conocidas como las de «Fly me to the Moon», «C’est si bon» o «Blue Moon», entre muchas otras. A continuación, la banda se sumará a la fiesta para afrontar conjuntamente la tercera y última parte del concierto, en la que siguiendo con esos estilos musicales, arreglados para la ocasión por el director de la Banda, Miquel Llario. El cierre llegará con las canciones «Bei Mir Bist du Schoen» y «It don’t mean a thing» a la espera de algún regalo en forma de bis.