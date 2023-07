Dijous vespre Alaior va viure una nit molt especial. Centenars de veïns i visitants varen gaudir de la primera ‘Nit amb candela’ de l’estiu, una activitat especial que és única a Balears. Un fet que, segons exposen des de l’Ajuntament, destaca la singularitat d’Alaior en la seva oferta cultural i turística per proporcionar als veïns al·licients per quedar al municipi i atraure a turistes d’arreu de l’Illa.

Els visitants varen gaudir d’un recorregut romàntic pels distints carrers i places del centre històric d’una forma diferent: baix la llum de les candeles. Un recorregut sorprenent que permet experimentar com era la ciutat dècades enrere, abans de l’arribada de l’enllumenat públic. Així mateix, la ‘Nit amb candela’ suposa un estalvi en despesa energètica.

El batle d’Alaior, José Luis Benejam, es mostra molt satisfet per l’acollida d’aquesta edició després dels èxits dels anteriors anys. Destaca la dinamització de la ciutat gràcies a esdeveniments com aquest, que va comptar amb actuacions de molt alt nivell com les d’A Romandre, Mèrvils Duo, Aram Pino, Projecció i Los Chaveas.

Locals, terrasses, bars, restaurants i cafeteries varen enregistrar una extraordinària afluència, creant-se un molt bon ambient arreu de tot el casc antic de la ciutat.

Les properes ‘Nits amb candela’ estan previstes per als dies 27 de juliol i el 17 i 31 d’agost.